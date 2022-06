Tebas espera que la mujer empiece a retransmitir fútbol y no cierra la puerta a Carlos Martínez o Valdano

VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

"No me compete a mí, pero está claro que la locución necesita cambios", ha explicado en los Desayunos de la Prensa Deportiva de Valladolid, donde ha mostrado su deseo de que una "mujer" retransmita partidos de fútbol, si bien ha matizado que son cuestiones que no dependen de él.

Así, ha explicado que Movistar+, que tiene los derechos junto a DAZN, ha delegado en LaLiga la elección de los comentaristas, no así DAZN, que ha apostado por ponerlos ella misma.

En este sentido, no ha cerrado la puerta a que Carlos Martínez deje de narrar estos partidos o que no se vaya a contar con colaboradores como el exfutbolista y entrenador Jorge Valdano, pero sí que hay que buscar a "gente joven válida", sobre todo del mundo de la radio, "que tienen que tener una oportunidad".

"Carlos Martínez no sé si estará o no, esto se hizo la semana pasada. No son cosas que dependan de mí. Creo que se necesitaba algún cambio, aunque nos podamos equivocar. Hemos comprobado que era necesario cambiar", ha explicado.