Rusia asegura que Ucrania no ha respondido a sus demandas para retomar el proceso de negociación

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación el asesor presidencial Yuri Ushakov, quien ha recordado que en el último cara a cara entre representantes rusos y ucranianos el 15 de abril en Turquía, la parte rusa entregó un documento con propuestas.

"Se entregó nuestro anteproyecto, que por el momento, sigue siendo el último porque no ha habido reacción. Después de eso hubo contactos no oficiales por teléfono, pero no a nivel de delegaciones, sino a nivel de representantes individuales. Después, todos se han acabado", ha informado Ushakov, según recoge la agencia rusa Interfax.

El presidente Putin anunció el 24 de febrero el inicio de una "operación militar especial" en territorio ucraniano. Apenas unos días después, el 28 de febrero, dieron comienzo los primeros contactos entre Moscú y Kiev que, sin embargo, ahora están estancados.