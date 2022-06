El exnegociador grecochipriota Andreas Mavroyiannis presenta su candidatura a las presidenciales de Chipre

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

En un comunicado en el que ha anunciado su decisión, ha especificado que "trabajará para poner sobre la mesa una senda hacia la paz y la prosperidad" y ha insistido en que "luchará con energía e inspiración teniendo la certeza de que nuestra tierra merece algo mejor".

El que fuera embajador de Chipre ante la ONU ha dado un paso al frente después de hacerse con el apoyo del partido AKEL, si bien ha afirmado que su candidatura es "independiente", si bien es "importante contar con el respaldo de una formación".

Así, ha alertado de que la "corrupción es un asunto alarmante" y ha reafirmado la necesidad de "hallar una solución para reunificar a los grecochipriotas y turcochipriotas bajo el plan auspiciado por la ONU", según informaciones de la emisora de radio estatal chipriota.

Voces críticas han expresado sus dudas sobre la posibilidad de que Mavroyiannis, que es visto por aliados y rivales como un político calmado, se presente finalmente como candidato independiente.

El político dejó el cargo de negociador el pasado mes de abril por considerar que no había avances en las negociaciones con la parte turcochipriota. "No tiene sentido que haya un negociador si no hay negociaciones", advirtió entonces.

Chipre está dividida en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupó la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado en Grecia y ante el temor a que la isla fuera anexionada por este último país.