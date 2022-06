Irene Paredes: "España mira de tú a tú a las selecciones y no tiene nada que envidiar a ninguna liga"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"España no tiene que envidiar a ninguna liga del mundo y eso se refleja en la selección. Antes lo intentábamos, pero el nivel no era el mismo. Ahora las miramos de tú a tú porque venimos mejor preparadas y con mejores condiciones", subrayó Paredes durante los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por DAZN, Repsol, Loterías y Apuestas del Estado y Unicaja Banco.

En este sentido, la jugadora del Barça destacó la importancia de cerrar un acuerdo histórico, por el que las internacionales españolas alcanzan la igualdad con el combinado nacional masculino en lo referente a temas como las primas y a los derechos de imagen.

"Lo decimos con una sonrisa, no sólo por las cantidades, que queremos que sean mejores, sino por la manera en la que se cierra. Que se iguale el sistema de reparto con la masculina crea precedente y no hay nadie más que tenga un contrato de este tipo. Queremos asentar unas bases sólidas para que esto vaya a más y siga creciendo. Han sido meses de negociaciones muy duros y ahora podemos centrarnos únicamente en el fútbol", añadió Paredes, quien estuvo presente en la firma del acuerdo con una duración inicial de cinco años.

Preguntada por la evolución de la selección femenina, la central afirmó el cambio abismal desde que recaló en 2011. "Cuando entré el fútbol era amateur. Es como la noche y el día. En aquel entonces venía gente que tenía que pedir fiesta en el trabajo para venir a la selección. Hoy en día somos profesionales que nos podemos dedicar completamente a jugar a fútbol y nos ponen medios, somos unas privilegiadas", apuntó.

"Hay veces que nos echan un poco la culpa de que ganamos muy fácil, pero somos el equipo al que copiar. El Barça, que haga las cosas tan bien, no quiere decir que sea culpable, sino que los equipos tienen que dar la vuelta a muchas cosas", añadió sobre la profesionalización de la liga. "Si la liga tiene que ser algo más corta para que sea más competitiva, quizás ayude, pero si se mejoran las condiciones de los equipos de más abajo, lo será aún más", opinó.

'ADN' BARÇA EN LA SELECCIÓN

Un gran elenco de las jugadoras que conforman la lista de 28 convocadas que están trabajando en esta fase de preparación para la Eurocopa de 2022 juegan en el equipo azulgrana. "Es muy positivo. Se junta un grupo humano y un equipo con cierto 'ADN' Barça, pero encima se mejora con las demás jugadoras que aportan sus mejores virtudes para que el equipo sea sobresaliente", dijo sobre sus compañeras.

Ahora, el objetivo del equipo de Jorge Vilda es alzarse con la Eurocopa, una expectativa "bonita", aunque "se tiene que tener claro" que la selección "no ha ganado nunca nada". "No me voy a mojar. Confío en todas a nivel de juego y humano, y en estas competiciones el humano cuenta igual o más porque en momentos duros estar unidos nos da un 'plus' más, algo que puede ser diferencial", comentó sobre las aspiraciones para la competición.

A largo plazo, Irene Paredes espera poder disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, "un sueño" por el que lucharán porque puede ser "el último tren" para ellas. "Es la máxima competición en todos los deportes, todo el mundo ve cualquier disciplina. Pero antes tenemos muchas etapas, como la Eurocopa y el Mundial", sentenció.