Pablo Torre firma su contrato hasta 2026 y ya ejerce de blaugrana

Llega procedente del Racing con ficha del Barça B y 100 millones de cláusula

"Me llamó y me sorprendió que alguien como Xavi me conociese tanto"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El jugador Pablo Torre ha firmado su contrato con el FC Barcelona hasta 2026, tras llegar procedente del Racing de Santander tras un pago de 5 millones de euros más variables, y se ha vestido ya de blaugrana en el Camp Nou tras el acto oficial de la firma junto al presidente, Joan Laporta.

"Estoy muy feliz. Al final caigo en una institución tan grande como el Barça y estamos encantados, también con la ciudad. Espero dar todo para poder ayudar al equipo con lo que se necesite", aseguró el centrocampista ofensivo cántabro en declaraciones a los medios del club.

Pablo Torre vivió su primer día como blaugrana, al firmar su contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2026 --con ficha del Barça B y cláusula de 100 millones de euros-- y pisó el césped del Camp Nou por primera vez.

"Creo que soy un jugador al que le gusta estar con contacto con el balón. No me gusta no tenerlo y sí me gusta disfrutar del fútbol. Me llamó y me sorprendió que alguien como Xavi me conociese tanto. Me explicó el proyecto, lo que quería de mí y estoy encantado de estar aquí", reconoció el joven jugador de 19 años.

El de Soto de la Marina aseguró que su deseo es triunfar con el primer equipo culé. "A largo plazo me gustaría triunfar en el Barça, a corto plazo intentaré ayudar al equipo en lo que necesite. Vengo con la máxima humildad y competencia para aportar mi granito de arena", valoró.

El acto de firma contó con la presencia del presidente, Joan Laporta, el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, el director de fútbol, Mateu Alemany, el presidente del Barça B, Jordi Casals, el directivo responsable del fútbol base Joan Soler y el director del fútbol base José Ramón Alexanko.

Torre se incorporó a las categorías inferiores del Racing de Santander en 2015 y en el club cántabro fue creciendo hasta debutar con el primer equipo el 18 de octubre de 2020, en un partido de Liga contra el Portugalete.

Este último curso ha disputado 34 partidos y ha sido un jugador clave en el ascenso del Racing de Santander en la Segunda División. Pablo Torre ha marcado 10 goles este curso en la Primera RFEF (grupo 1) y ha repartido 11 asistencias entre liga, play-off de ascenso a Segunda y Copa RFEF.

El club blaugrana lo define como un centrocampista ofensivo "bien dotado técnicamente y con capacidad para hacer el último pase de gol", y con buena llegada desde la segunda línea "como demuestran sus goles marcados".