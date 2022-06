Patri Guijarro: "No tememos a nada ni nadie, los rivales fuertes nos motivan aún más"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"No tememos a nada ni nadie, a rivales por supuesto que no, eso nos encanta y motiva, pero los fuertes aún más. Hemos tenido unos días para desconectar mentalmente. Ahora nos preparamos para llegar en las mejores condiciones a pesar de una temporada larga, pero nos encanta porque significa que hemos hecho una buena temporada", dijo Guijarro este miércoles durante los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por DAZN, Repsol, Loterías y Apuestas del Estado y Unicaja Banco.

La centrocampista reconoció que llega a la cita europea en buen estado físico. "Llegué justa para el Mundial de Francia después de superar una lesión de cinco meses, pero Jorge Vilda confió mucho en mí. Ahora, en un año limpio, sin apenas lesiones, llego muy bien. Después de lo del Mundial, con todo lo que he jugado, llegaré con más confianza", dijo la internacional de 24 años.

Una selección que tiene un estilo de juego muy parecido al del FC Barcelona. "Nos coordinamos muy bien y es muy positivo. Además, ahora tenemos muchas más concentraciones y partidos, que nos permite mejorar, pero son momentos puntuales del año", apuntó Guijarro.

Sobre el gesto de la selección absoluta masculina, quien vistió ante República Checa la camiseta oficial de la selección femenina para la Eurocopa, la balear lo calificó como un efecto de cariño: "Les quedaba muy bien la camiseta. Para nosotras es un orgullo y una muestra de apoyo hacia nosotras. Que a la gente le dé ganas de ver nuestro Europeo", añadió.

"Por fin las niñas tienen mucha suerte de poder vernos, no sólo cuando jugamos en su ciudad, también por la tele o redes sociales. Antes en la selección no podía ver nada. Me costaba mucho reconocer a las jugadoras en ese momento, ahora es totalmente diferente y las niñas pueden ver cualquier partido y se pueden sentir reflejadas en nosotras", concluyó sobre la ilusión de las más jóvenes por ver jugar al equipo de Jorge Vilda.