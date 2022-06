Portaltic.-España es el país europeo más familiarizado con el metaverso y las tecnologías de realidad virtual y aumentada

MADRID, 15 (Portaltic/EP)

La mitad de la población mundial, de media, dice estar familiarizada con el metaverso (52%) y tiene sentimientos positivos sobre la adopción de estas nuevas tecnologías en su vida diaria (50%). Sin embargo, estos datos varían mucho de unos países a otros y entre grupos demográficos, como se desprende del último informe de Ipsos en colaboración con el Foro Económico Mundial.

La población europea es la menos familiarizada con las nuevas tecnologías. La población de países como Polonia (27%), Francia (28%), Bélgica y Alemania (ambos con un 30%) es la que menos familiarizada está con el nuevo mundo virtual, si bien hay

Hay, no obstante, dos países que se sitúan por encima de la medida global: España, con un 63 por ciento, es el país europeo en el que más personas dicen conocer el metaverso, e Italia (58%), nueve y seis puntos por encima de la media global, respectivamente.

Los datos contrastan con los de Turquía (86%), India (80%), China (73%) y Corea del Sur (71%), que se presentan como los países con más población conocedora del metaverso.

Algo similar ocurre en el caso de la realidad extendida -que engloba la virtual y la aumentada-, aunque el porcentaje es superior en este caso. Así, el 80 por ciento de la población mundial, de media, está familiarizada con la realidad virtual y el 61 por ciento dice estarlo con la realidad aumentada.

De nuevo, la población de los países europeos es la menos familiarizada con estos conceptos. Francia (46%), Alemania (47%) y Suiza (57%) registran los niveles más bajos en lo que respecta a la realidad virtual, mientras que Bélgica (36%), Francia y Alemania (ambos 38%), son los países europeos en los que menos personas conocen la realidad aumentada.

La población española asegura, de nuevo, conocer ambos conceptos, y hacerlo además en mayor medida que la media global y que los países de su entorno: un 77 por ciento en la realidad aumentada y un 85 por ciento en el caso de la realidad virtual.

Turquía (94%), Polonia (93%), Perú (93%), Hungría (93%) y Colombia (92%) son los que más aseguran estar familiarizados con la realidad virtual, mientras que en la realidad aumentada, destacan Turquía (84%) y Perú (82%).

EL IMPACTO DEL METAVERSO

Las personas esperan que las aplicaciones que utilizan el metaverso tengan un impacto cada vez mayor en sus vidas durante la próxima década. Así, la población cree que el mayor impacto se verá en el aprendizaje virtual (66%), el entretenimiento (64%) y los entornos de trabajo virtuales (62%), los videojuegos (60%), y la forma de socializar (59%).

En España, el mayor impacto se prevé en el ámbito de la educación y formación virtual (63%), el entretenimiento (61%), los videojuegos (57%), las reuniones de trabajo (55%) y la manera de socializar y los recursos relacionados con la salud (ambos con un 54%).

"Los resultados de este trabajo de investigación dan una visión muy optimista del potencial del metaverso, y demuestran que muchas personas están abiertas al cambio tecnológico que se está perfilando", ha señalado el Head of Data Intelligence de Ipsos en España, Jame Ferrand-Gutierrez, en un comunicado.

El directivo, sin embargo, apunta que "no podemos ignorar que el metaverso sigue siendo un concepto que no está del todo realizado. [...] Aunque está planteado como una realidad paralela donde todo tiene cabida, en realidad no es así, al menos en la actualidad. Veremos en un futuro hacia donde evoluciona".

El estudio 'Cómo ve el mundo el metaverso y la realidad extendida' recoge los datos de 29 países, obtenidos entre el 22 de abril y el 6 de mayo de 2022 a través de la plataforma Global Advisor de Ipsos.