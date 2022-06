Ruanda lamenta el freno a las deportaciones de Reino Unido, pero reitera su "pleno compromiso" con el acuerdo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"No nos disuadirán los últimos acontecimientos", ha dicho la portavoz del Ejecutivo ruandés, Yolande Makolo, horas después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) intercediese para frenar un vuelo que ya habían criticado organizaciones humanitarias e incluso la Iglesia anglicana.

Makolo, que ya el martes ofreció a Ruanda como potencial punto de acogida de "miles" de solicitantes de asilo, ha reiterado que el desafío migratorio actual es insostenible y que "no puede seguir una situación en la que hay personas emprendiendo peligrosos viajes", según declaraciones recogidas por el periódico 'The New Times'.

El Gobierno de Boris Johnson, por su parte, ha dejado claro que lo seguirá intentando. La ministra de Trabajo, Therese Coffey, ha asegurado en una entrevista este miércoles a la BBC que "los abogados del Ministerio del Interior ya están trabajando en los próximos pasos" y "preparando el siguiente vuelo".

El acuerdo con Ruanda permite a las autoridades británicas enviar al país africano a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha. Dicha iniciativa está dotada con 120 millones de libras --144 millones de euros-- y se centrará sobre todo en hombres sin cargas familiares que lleguen a Reino Unido a través de embarcaciones o camiones.

Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos sostienen que las autoridades británicas incumplen sus obligaciones en materia de protección al acometer unas expulsiones que, a su entender, implican externalizar responsabilidades en un tercer país que no es origen de los directamente afectados.