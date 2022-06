Angus McLane, director de Lightyear, descarta una película sobre el vaquero Woody: "No somos muy de western"

MADRID, 16 (CulturaOcio)

Este viernes 17 de junio llega a los cines 'Lightyear', la película centrada en el icónico héroe espacial de 'Toy Story'. Una aventura épica que desde el espíritu de la saga, busca también ser "un thriller de ciencia ficción". Aunque los fans de la franquicia de los juguetes más icónicos de Pixar están deseando ver esta entrega intergaláctica, los hay que también se preguntan si la factoría de animación se atrevería a narrar una película en solitario del otro juguete más querido de Andy y gran protagonista, el vaquero Woody.

De momento, Angus MacLane, director de 'Lightyear', se muestra reacio a abandonar el espacio sideral para narrar una cinta ambientada en el antiguo Oeste. "La verdad que no es mi tipo de película. Nunca me han atraído los wésterns. De mi parte, ya digo que no", declara el director en una entrevista concedida a CulturaOcio.

Misma respuesta negativa por parte de la productora de 'Lightyear', Galyn Susman, quien tampoco es muy amante del género de películas como 'Centauros del desierto' o 'Sin perdón'. "Tampoco me gustan las películas del Oeste", zanjó, aunque sí se mostró receptiva a que Pixar sí se atreviese a hacer su primer wéstern con Woody, aunque con otros creadores.

"Por supuesto, el estudio sí que está abierto a ello, pero tendría que ser con otro equipo creativo", añadió, lo que abre esperanzas a que Pixar sí se lance con una película sobre Woody. Precisamente, en la segunda entrega de 'Toy Story' se mostró que llegó a tener su propia serie de televisión, en la que salían la vaquera Jessie, el fiel caballo Perdigón, así como también el oloroso Pete.

CHRIS EVANS, "LA ÚNICA OPCIÓN" PARA SER BUZZ LIGHTYEAR

Una reinterpretación que haría que Pixar realizase su primer wéstern, género que, de momento, nunca ha explorado. Por otro lado, MacLane ha señalado cómo su versión de Buzz Lightyear "es un poco más emocional", de ahí que fuese importante que le doblase un actor diferente, pues Chris Evans toma el relevo de Tim Allen como el cadete espacial.

"Es un personaje diferente, es más héroe, con un toque divertido, aunque con un trasfondo dramático. Por eso, sentimos que Chris Evans era la mejor y única opción para esta versión de Buzz, le aporta un toque un poco más emocional", argumenta MacLane.

Ópera prima de Angus MacLane, quien firma también el guion junto con Jason Headley, basado en una historia creada por Matthew Aldrich y los propios Headley y MacLane. Producida por Galyn Susman, 'Lightyear', en su doblaje original al inglés, cuenta con las voces de Chris Evans, Keke Palmer, Peter Sohn, James Brolin, Taika Waititi, Dale Soules y Uzo Aduba.