El ahuehuete de Paseo de la Reforma está vivo, no muerto: viverista

El gerente de Viveros Regionales y el Vivero Los Encinos, Adrián Cavazos Gómez, aseguró que el ahuehuete de Paseo de la Reforma está vivo, no está muerto, y que el cambio de coloración se debe a un proceso normal de adaptación. El viverista visitó al árbol en la Ciudad de México en compañía de la doctora Marina Robles García, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), para conocer el estado de salud del árbol.

“Desde el punto de vista técnico el árbol no está muerto, está en un periodo de transición, se está adaptando al nuevo clima, a una nueva altura y por el trasplante. Hay que dejarlo reposar, darle su espacio, que se adapte. Hay que recordar también que hubo un accidente, donde el árbol se movió unos centímetros por el jalón que el auto dio a uno de los tensores”. — Adrián Cavazos Gómez.

Cavazos Gómez, explicó que en un periodo de 20 días, aproximadamente, empezará a disminuir la caída de hojas y comenzará el brote de hojas verdes que durará entre dos y tres meses. Aclaró que una de las señales de alerta cuando un árbol está muerto es que las hojas, en su totalidad, se tornan de color café y son difíciles de quitarlas del tallo, lo que afirmó no ocurre con el ahuehuete de Reforma.

Ahuehuete de Reforma.

Asimismo, recomendó para garantizar el crecimiento y desarrollo del ahuehuete de 20 años de edad y 12 metros de altura, se requiere una barrera de contención con un radio de cuatro metros para evitar la compactación.“Hay que evitar, lo más que se pueda, ingresar a esa área de seguridad con la finalidad de evitar el ingreso de patógenos que se pudieran traer en los zapatos”.

En este sentido, el viverista invitó a la población a no acercarse al árbol y a tomarse fotos desde afuera de la glorieta. “Por el momento al árbol, para darle su espacio, nos podemos tomar la foto desde las afueras de la glorieta, para darle ese espacio que necesita para su adaptación”.

Ahuehuete de Reforma. Adrián Cavazos Gómez, representante de los Viveros Regionales y el Vivero Los Encinos, durante una visita realizada con la doctora Marina Robles García, titular de la Sedema de la CDMX.

Por su parte, Robles García, llamó a atender las recomendaciones del especialista. “Conviene no acercarse por el momento en estos primeros meses a la zona donde está el cepellón, donde está, la zona de raíces del árbol para que el suelo no se apisone, no se compacte y el agua pueda penetrar bien y que la raíz respire. Permitamos que el ahuehuete se adapte, se sienta bien recibido y por lo pronto no nos acerquemos demasiado a él”, aseveró.