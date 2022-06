Ciencia.-Hallazgo genético puede ser la sentencia de muerte de los mosquitos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

En 2018, el entomólogo de la UCR, Naoki Yamanaka, descubrió, contrariamente a la sabiduría científica aceptada, que una importante hormona esteroide requiere proteínas transportadoras para entrar o salir de las células de la mosca de la fruta. La hormona, la ecdisona, se llama "hormona de la muda". Sin ella, las moscas nunca madurarán ni se reproducirán.

Antes de su descubrimiento, los libros de texto enseñaban que la ecdisona viaja libremente a través de las membranas celulares, deslizándose a través de ellas con facilidad. "Ahora sabemos que eso no es cierto", dijo Yamanaka en un comunicado.

Cada especie de insecto requiere ecdisona para algún aspecto de su viaje desde el huevo hasta el adulto que produce descendencia. Y cada insecto que Yamanaka ha probado también posee el transportador de ecdisona que encontró en 2018, además de algunos más encontrados en un nuevo estudio. Pero en este nuevo estudio, encontró que los mosquitos eran diferentes.

Los mosquitos tienen solo tres de las cuatro proteínas transportadoras que poseen las moscas de la fruta. Carecen del transportador primario de ecdisona más importante. "Este principal de alguna manera, misteriosamente, falta en los mosquitos", dijo Yamanaka.

Estos hallazgos ahora se han publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El descubrimiento abre la puerta a un insecticida específico para mosquitos que no dañaría a las abejas beneficiosas ni a otros polinizadores. Sin embargo, afectaría a mosquitos como los utilizados en el estudio, Aedes aegypti, que transmiten Zika, dengue, fiebre amarilla, chikungunya y otros virus.

"Podemos desarrollar productos químicos para bloquear las funciones de estos transportadores de ecdisona pero no afectar al transportador original que es tan clave para otros insectos", dijo Yamanaka. "Las posibilidades de efectos fuera del objetivo serían bajas".

Un estudio relacionado de UC Riverside, dirigido por la bióloga celular Sachiko Haga-Yamanaka, está intentando localizar una maquinaria transportadora de hormonas similar en humanos.

"Los libros de texto dicen que las hormonas esteroides se transportan libremente dentro y fuera de las células humanas, pero según nuestra investigación con insectos, dudamos que ese sea el caso", dijo Yamanaka.

La investigación de Yamanaka ha sido financiada por los Institutos Nacionales de Salud. Su laboratorio ahora está analizando los productos químicos que pueden bloquear a los importadores de ecdisona de los mosquitos. También está investigando los transportadores de ecdisona en otros animales.

Existen otros métodos para garantizar que las poblaciones locales de mosquitos no puedan reproducirse. La liberación de mosquitos macho estériles e irradiados en la naturaleza para que se apareen con las hembras da como resultado huevos que no eclosionan, una técnica que elimina la necesidad de insecticidas.

Aunque existen métodos efectivos como este para controlar las poblaciones locales de mosquitos, Yamanaka cree que es importante desarrollar herramientas adicionales para que podamos manejar los problemas relacionados con los mosquitos en muchos escenarios diferentes.

"Es imposible hacer que los mosquitos se extingan", dijo Yamanaka. "Es peligroso depender de una herramienta para controlarlos. A medida que el clima se calienta, crea condiciones aún más favorables para que se multipliquen, y es probable que se conviertan en un problema mayor, especialmente en el sur de California".