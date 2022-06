El Parlamento de Bulgaria aprueba la destitución del presidente de la cámara

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Entré a la política y a la Asamblea Nacional con un deseo de cambio. La mayoría recién formada en el Parlamento no solo no trae cambios, sino que mantendrá firmemente este modelo. Y en un Parlamento así, puede ser incluso mejor para mí no ser el presidente", ha indicado Minchev, según ha recogido la agencia de noticias BTA.

En concreto, han dado 'luz verde' a la renuncia del 'speaker' del Parlamento búlgaro con 125 votos de los parlamentarios del partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB) del exprimer ministro Boiko Borisov, así como de Existe tal Gente, de Movimiento por los Derechos y Libertades (MRF) y del partido Renacimiento.

Según han explicado los medios locales, la solicitud de renuncia de Minchev ha sido presentada por Existe tal Gente debido a la negativa de Minchev de que la ministra de Exteriores, Teodora Genchovska, leyera documentos clasificados sobre un cambio de postura del Ejecutivo búlgaro ante el veto de adhesión a la UE de Macedonia del Norte.

En este sentido, Minchev, según han defendido desde Existe tal gente, "violando el Reglamento", se negó a celebrar una sesión a puerta cerrada con la ministra de Exteriores para examinar los documentos.

La destitución de Minchev se considera una prueba para el nuevo equilibrio de poder en el Parlamento búlgaro. Se espera que la próxima semana se presente una primera moción de censura contra primer ministro, Kiril Petkov, tal y como ha recogido DPA.

De acuerdo con las reglas del Parlamento, el plazo de elección de un nuevo 'speaker' es de dos semanas, y hasta entonces, las funciones del destituido Minchev deben ser realizadas por el vicepresidente del grupo más grande: Miroslav Ivanov, de Seguimos con el Cambio (PP), tal y como ha recogido 'Dnevnik'.

En el centro de la crisis política búlgara se encuentra lo que el líder de Existe Tal Pueblo, Slavi Trifonov --que ha tildado de "agonía" la situación-- considera como un "doble rasero" por parte del primer ministro, especialmente en lo referente a la cuestión macedonia.

Bulgaria ha acusado en reiteradas ocasiones a las autoridades de Macedonia del Norte de fomentar la discriminación política contra los búlgaros macedonios y ha alertado de ataques abiertos contra los ciudadanos que han declarado su afiliación búlgara.

El país ha bloqueado el inicio de las conversaciones de la UE con Macedonia del Norte desde finales de 2020, en parte debido a una disputa histórica. Sofía acusa a Macedonia del Norte de "falsificar la historia y la cultura de Bulgaria" y de usar "lenguaje de odio contra Bulgaria".