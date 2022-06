La presidenta del Congreso de Perú denuncia que ha sido amenazada de muerte

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"He recibido una cobarde amenaza de muerte mediante el celular de mi hija. En los últimos días, fui víctima de la publicación de audios manipulados; y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión, amenazas que no sólo llegaron de fuera del Congreso, sino también desde dentro", ha detallado la presidenta del Congreso peruano en un mensaje publicado en Twitter.

Alva ha insinuado que ha recibido las amenazas por "ser una mujer honesta que ha actuado con rectitud" y por no ser corrupta. Además, ha señalado que a los supuestos amenazantes les podría molestar que el Congreso haya logrado renovar a tres integrantes del Banco Central de Perú, así como a todos los magistrados del Tribunal Constitucional.

"No voy a permitir que se metan con mi familia, mucho menos con mis hijos. Y si el objetivo es amedrentarme, les digo que no me van a doblegar", ha agregado la presidenta de la Cámara Baja de Perú, añadiendo que es "una mujer de principios" y que seguirá defendiendo la democracia, la institucionalidad y las atribuciones constitucionales del Congreso.

Por otra parte, Alva ha insistido en que no se puede permitir que "que estos reprochables actos tengan espacio en la política peruana", por lo que ha condenado las amenazas.

"Ante los ataques políticos aquí me tienen, y voy a ser reiterativa con esto: ¡No se metan con mis hijos!", ha añadido.

La semana pasado Alva fue denunciada ante la Fiscalía de Perú por un supuesto delito contra las instituciones del Estado en la modalidad de "conspiración para una rebelión, sedición o motín", en base a unos audios de la presidenta del Congreso en la que se le puede escuchar hablar sobre las intenciones de hacer renunciar al presidente de Perú, Pedro Castillo, así como del apoyo que el Congreso tendría del Ejército para tales fines.