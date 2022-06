“Echaron a perder este país”, Sandra Cuevas a AMLO y Sheinbaum

Integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) y miembros de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), manifestaron su apoyo a la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por la resolución de la sentencia que la Inhabilitaría por un año por presunto abuso de funciones al cerrar el deportivo Guelatao por 41 días en octubre de 2021.

Los alcaldes Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo), Santiago Taboada (Benito Juárez), Lía Limón (Álvaro Obregón), Alfa González (Tlalpan) y Margarita Saldaña (Azcapotzalco); así como Tania Larios, secretaria general del PRI CDMX; Andrés Atayde, presidente local del PAN; Nora Arias, presidenta local del PRD; se presentaron en el inmueble deportivo, donde denunciaron persecución política y cuestionaron la determinación de Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Entre lágrimas, Cuevas Nieves dirigió un mensaje al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo. La edil rememoró su pasado como organizado del AMLO fest y refirió que estuvo presente cuando ambos ganaron sus cargos actuales y lo celebraron en la explanada del Zócalo capitalino.

Sobre el asunto del deportivo, Cuevas aseguró que la determinación del TJA es un absurdo y que fue cerrado por los dictámenes que alertaban del riesgo en el inmueble.

«Lo del Guelatao es un absurdo, lo cerré por 41 días porque había dictámenes en donde arrojaban que había un peligro, porque además escuché a la base trabajadora que me hicieron llegar un escrito en donde me dijeron “tenemos miedo de trabajar ahí”. Lo cerré por 41 días para que el gobierno de la Ciudad de México me entregara un dictamen, dictamen que me entregan y me dicen “es de bajo riesgo”, según ellos».

— Sandra Cuevas.