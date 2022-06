Compromís advierte que si Puig cesa a Oltra "unilateralmente" supondría una "ruptura" del proyecto del Botànic

VALENCIA, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado Micó en el programa 'Les notícies del matí' de À Punt, después de que la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya imputado a la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Oltra declarará el próximo 6 de julio.

Al respecto, preguntada por una posible destitución de Oltra por parte del 'president', Micó ha señalado que cree que "eso no va a pasar" porque "no ha pasado nunca" en el Botànic, y ha defendido que el valenciano es un gobierno de coalición en el que las decisiones se deben tomar "de forma colectiva", por lo que "una decisión de esta magnitud debería ser acordada colectivamente también" y "el presidente no puede tomar unilateralmente esta decisión".

En ese sentido, ha recalcado que "si no hay un acuerdo del gobierno, de los partidos, para que eso pase, no debería pasar, y si eso pasa en contra de la voluntad de la coalición, supondría una ruptura". "Las decisiones unilaterales no consensuadas dentro de la coalición que conformamos desde hace 8 años siempre comportan una ruptura de la confianza de esta coalición", ha insistido.

Asimismo, preguntada sobre cuál es la línea roja durante el proceso judicial para que Compromís considerase que Oltra debe dimitir, ha señalado que hasta que no terminase el proceso judicial y hubiese una condena no se requeriría que se apartase de sus cargos.

En cuanto a por qué Compromís reclamaba la dimisión con la imputación de cargos del PP en el pasado, ha argumentado que se trataba de "casos flagrantes de corrupción" en los que se "jugaba" con dinero público, mientras que este caso es "una persecución de la derecha". "Creo que no podemos poner en el mismo saco cosas que no tienen nada que ver", ha sostenido.

En cualquier caso, Micó ha subrayado el "apoyo" de Compromís a Oltra, a quien ha resaltado como "valiente y fuerte", y ha indicado que para la formación es momento de "cerrar filas" en su favor y en el del resto de imputados.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "no es la primera imputación" de un cargo de Compromís por la "persecución de la derecha y extrema derecha", y se ha referido a casos como el de Rubén Trenzano o Pere Fuset. A su juicio, "las querellas penales de la extrema derecha y la derecha no tienen que marcar la estrategia y la acción política" del Botànic, ha sostenido. Una dimisión o destitución, ha defendido, sería "hacerle el juego a la derecha y extremaderecha".

Además, ha insistido en que el TSJCV ve "indicios plurales" pero "ha dicho que no hay pruebas directas que hagan pensar que hay un delito". Por lo tanto, cree que es un "buen momento" para que la vicepresidenta "se pueda defender y dar explicaciones en sede judicial, como ha hecho hasta ahora siempre que se le ha preguntado en sede parlamentaria y ante los medios". También ha pedido al Botànic que "cierre filas ante una situación que es injusta".

Sobre la estrategia de Compromís ante estas circunstancias y las próximas elecciones, Micó ha señalado que se centrarán en "dar explicaciones" y "contexto" a los ciudadanos para que entiendan la "injusta" situación. Sobre si Oltra será la candidata a la presidencia, ha señalado que "si quiere presentarse al proceso de primarias" tendrá su "apoyo".

Además, en declaraciones remitidas por Compromís a los medios, la coportavoz ha reiterado que creen "firmemente" en la inocencia y en el "saber hacer" tanto de Oltra como de su equipo, así como que "es una querella iniciada por la extrema derecha para perjudicar al gobierno del Botànic". "No podemos permitir que esta gente marque la línea política y estratégica y el trabajo que hacemos", ha avisado.

Ha defendido así que llevan "muchos años dando la cara" como para ahora "dar un paso atrás", en alusión a la "persecución política y judicial" de la oposición a cargos de la coalición como Rubén Trenzano, Ali Brancal o Pere Fuset, "todos absueltos por los juzgados". Por contra, ha recordado los "múltiples casos de corrupción" en la etapa del PPCV en la Generalitat antes de 2015.