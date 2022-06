Etiopía.-MSF advierte de la necesidad "urgente" de incrementar la respuesta para atajar la crisis alimentaria en Etiopía

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Somos conscientes de que esto es solo la punta del iceberg. Y eso es lo que más miedo nos da, porque lo que nos estamos encontrando resulta verdaderamente abrumador", ha afirmado el coordinador de emergencias de MSF, Raphael Veicht.

Así, ha explicado que, en el Hospital Dupti --el único centro médico de referencia que sigue en funcionamiento en toda la región de Afar y que atiende a más de 1,1 millones de personas--, hay niños y niñas que llegan después de haber realizado viajes larguísimos y sumamente difíciles.

"Muchos de ellos mueren menos de 48 horas después de haber ingresado. Están tan enfermos y se encuentran en un estado de desnutrición tan avanzado que ni siquiera tienen fuerzas para tratar de sobrevivir", ha dicho.

La región de Afar vive una ofensiva por parte del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) contra el Ejército etíope. El grupo, antiguo partido principal de poder en Etiopía, extendió la ofensiva a otras zonas, como Amhara, mientras que las milicias y las fuerzas de seguridad participan en los combates del lado del Gobierno central.

Debido a ello, cientos de miles de personas han tenido que huir de las zonas de conflicto, por lo que hay una cantidad indeterminada de refugiados internos en el país. "Ahora, tanto unos como otros, luchan contra la sequía, la falta de agua potable y de alimentos y la escasez de atención médica", ha indicado MSF en un comunicado.

MSF ha revelado que solo el 20 por ciento de las estructuras médicas de la región de Afar siguen en funcionamiento, mientras que el resto han sido dañadas, destruidas, abandonadas o carecen de recursos. Además, más del 80 por ciento de los menores que ingresan en el hospital citado anterior médica no han recibido atención médica antes de llegar allí.

La organización ha precisado que, en dicho hospital, "la cantidad de niñas y niños con desnutrición severa admitidos en el centro supera en tres y cuatro veces la media de admisiones que este hospital tenía antes del comienzo de la crisis".

Asimismo, MSF ha precisado que las tasas de mortalidad de los pacientes son "terriblemente altas", llegando a superar, en algunas semanas, el 20 por ciento de los pacientes ingresados. Un ejemplo: 35 niños han fallecido en apenas ocho semanas en ese mismo hospital y más de dos tercios perdieron la vida tan solo 48 horas después de ser ingresados.

"Muchas personas en Afar no pueden ni siquiera acceder a la atención médica más básica. Tampoco tienen suficientes alimentos ni agua. El reciente conflicto, el desplazamiento, la falta de acceso a la atención médica, la mencionada falta de agua y comida, o la insuficiente de la asistencia humanitaria son factores que, combinados, están haciendo que la lucha por la supervivencia en esta región sea cada día más complicada", ha explicado Veicht.

Por ello, ha pedido incrementar "la respuesta humanitaria y dar el apoyo necesario a las personas desplazadas y a las comunidades de acogida, con la seguridad alimentaria, la atención médica primaria, la nutrición y el agua como puntos clave en los que poner los mayores esfuerzos".

MSF también ha hablado con una desplazada del conflicto, Asiya Salí, quien ha explicado que, tras huir durante un mes para buscar refugio, llegó a un asentamiento informal de personas desplazadas que carece de servicios básicos. "Las condiciones del lugar donde nos estamos quedando son extremadamente duras. Es un sitio inhabitable", ha denunciado.

Como allí no hay servicios médicos, llevó a su hija de un año al Hospital Dupti. "No hay suficientes alimentos para comer, no hay agua potable. La casa en la que nos refugiamos no tiene techo, así que no tenemos sombra. Estamos siempre expuestos al sol", ha agregado.

Pese a que los equipos médicos de MSF pusieron 14 camas adicionales, están ya ocupadas y el personal se encuentra desbordado. "En solo en dos días, 41 menores fueron ingresados en la sala de pediatría con infecciones estomacales graves, debido a que no hay agua potable suficiente y las personas se ven obligadas a beber agua de los charcos, de zonas embarradas", ha dicho Veicht.

Según ha trasladado MSF, la organización planea abrir cinco programas de alimentación para pacientes ambulatorios en las áreas más necesitadas, pero, si se quiere evitar una crisis de grandes proporciones, es necesario que se haga mucho más y que se haga "de forma inminente".