Shei García: "Soy bastante joven para quedarme estancada y pedí ayuda"

LAS ROZAS (MADRID), 17 (EUROPA PRESS)

"Voy a dar mi 200 por 100 porque al principio de temporada ni de broma pensaba que habría estado aquí. Me costó bastante la adaptación y estar aquí con la selección es una recompensa. Si no voy, seré una aficionado más porque es un 'equipazo' y hay mucha competitividad, pero creo que estoy a gusto y que puedo dar más", aseguró 'Shei' García a los medios tras el entrenamiento de este viernes de la selección.

Y "el punto de inflexión" en su temporada fue cuando su entrenador en el Atlético, Óscar Fernández, le dio "minutos". "Antes no confiaba nada en mí y yo iba a salir del Atlético porque lo que quiero es jugar. A partir de ahí fue saber que podía, creer en mi y di todo para estar donde estoy ahora", apuntó.

Esta experiencia le ha servido para darse cuenta de que hay que tener equilibrio "tanto emocional como mental". "Si no está bien aquí (señalándose la cabeza), las piernas no responden. Y eso es lo que me pasó en una etapa en el Atlético y dije 'basta, tengo que confiar en mí' y eché a volar", subrayó.

Por eso, no dudo en acudir al psicólogo, aunque su opinión anterior le decía que era "malo". "Me di cuenta de que necesitamos la cabeza y a partir de ahí empecé a construir mi futuro. Me costó bastante dar el paso, para mí era como decir que estabas 'mal de la cabeza', que es lo que pensamos en este siglo, pero me ayudó bastante a estar donde estoy ahora mismo", advirtió.

La mejora vino cuando comenzó a ver "lo malo en positivo". "Eso es lo más importante, de todo lo malo hay algo positivo y a eso nos enganchamos y de eso tiramos. Todas las futbolistas en ciertos momentos de la temporada lo pasamos mal y necesitamos ayuda", remarcó la madrileña.

"Ni a mi club ni a mi familia, a mi pareja que me ha ayudado bastante a estar donde estoy ahora", aclaró preguntado sobre a quien le pidió consejo para acudir al psicólogo. "Dije para adelante. Quiero construir mi futuro y soy bastante joven para quedarme estancada y pedí ayuda", expresó la jugadora rojiblanca.

Por otro lado, 'Shei' García" admitió que su polivalencia puede ayudarla a hacerse un hueco en la lista final. "Es verdad que empecé en el Atlético como extremo, pero el mister vio que tenía mucho recorrido y me puso de lateral. Lo he hecho bastante bien y eso me ha llevado a la selección, donde me ponga Jorge (Vilda) voy a estar bien y a poner mi granito de arena", declaró.

"El nivel de la EURO es muy alto, no es el de la Primera Iberdrola, va a haber potencias mundiales y tenemos que llegar al 200 por 100 para competir las seis finales que son para nosotras. Vamos a partido a partido, pero construyendo un equipo bastante bien y con el que vamos a competir a cualquiera", opinó sobre el combinado nacional, apuntando como sus "favoritas" a Alemania e Inglaterra.

Finalmente, sobre la temporada en el Atlético de Madrid, cree que, "sinceramente", el no clasificarse para la Liga de Campeones fue "culpa" del equipo rojiblanco. "Tuvimos una dinámica mala en la temporada, con empates que no teníamos que haber hecho y errores, pero la temporada que viene nos vamos a meter seguro", recalcó la internacional.