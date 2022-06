Athenea del Castillo: "Poder estar en la prelista de 28 jugadoras ya es un sueño"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Yo creo que todas vamos a dar lo mejor de nosotras para estar en esa lista final de 23, que estamos haciendo buenos entrenamientos y que se lo vamos a poner muy complicado, y con eso me voy a quedar, con la suerte de poder estar aquí en las 28, que ya es un sueño, y el poder estar en la Eurocopa, pues otro sueño", declaró Del Castillo a Europa Press.

La cántabra afronta la convocatoria con la selección "con muchísimas ganas". "Yo creo que estar entre las 28 mejores de España que ha considerado el seleccionador es un plus, es una alegría, es todo. Eso ya te da la energía para todo lo que necesites", comentó.

A la atacante no le cuesta cambiar de mentalidad entre el club y el combinado nacional. "Tengo compañeras en el club que están aquí y es muchísimo más fácil. Al final el estar aquí es un privilegio y se lleva bastante bien, hacemos entrenamientos muy dinámicos, con muchísimo ritmo y al final gusta el estar aquí", explicó la jugadora del Real Madrid.

Para la madridista, Jorge Vilda tendrá complicado elegir de entre las 28 elegidos a las que formen el ataque porque "tiene un poquito de todo". "Al final es bueno porque depende del partido y depende de muchísimas circunstancias. Él va a decidir lo que mejor crea que va a ayudar al equipo para poder competir", argumentó.

De cara a la Eurocopa, la extremo no quiere aumentar la presión entorno a España por las expectativas. "Yo no diría ni que somos favoritas ni que somos candidatas, simplemente diría que el equipo va a dar lo mejor de nosotras, vamos a intentar hacer un buen papel, que es lo que queremos y demostrar que somos una gran selección", aseguró.

"Nosotras no estamos hablando de dar pasos hacia delante ni mucho menos, queremos hacer un buen papel y dar nuestra mejor versión. No nos vamos a poner ningún objetivo de cara a nadie, simplemente nosotras trabajar e intentar que la afición se enganche desde el principio, que esté con nosotras, tenemos ese primer partido amistoso en Huelva y hay que intentar que venga la mayor gente posible a ayudarnos y luego en el principio de esta EURO que estén superpendientes de nosotras, que vamos a intentar dar nuestra mejor versión", añadió.

La que no podrá disputar la competición será Jenni Hermoso, que ha tenido que abandonar la concentración con una lesión de rodilla. "Es una de nuestras capitanas, es una de nuestras alegrías en el vestuario y estaba jodida por ella, porque al final ha luchado mucho durante todos estos años, tenía otra oportunidad de estar en una Eurocopa, y le mando un abrazo muy fuerte y una pronta recuperación", confesó.

La internacional valoró también positivamente "el grupo" que se ha formado dentro del vestuario. "Es superhumano y superhumilde y yo creo que el grupo que hemos formado entre todas es lo que más nos podría definir", apuntó, destacando también el papel de las jugadoras veteranas a la hora de ayudar a las más jóvenes.

"Todas las mayores han vivido muchísimos momentos aquí en la selección, tanto Irene (Paredes), como Alexia (Putellas) o como Jenni (Hermoso) y es un privilegio poder estar con ellas aquí y aprender de ellas, que nos den muchísimos consejos y todo para que en un futuro seamos si dios quiere nosotras las que estemos en su lugar y podamos ayudar a las más jóvenes como hicieron ellas con nosotras", subrayó.

Athenea del Castillo disputó con el combinado nacional la Arnold Cup, donde, a pesar de no estar inicialmente en la lista, terminó siendo designada la mejor jugadora del torneo. "Tuve la oportunidad de que en esa lista no estuve, pero tuve una convocatoria Sub-23 a la que sí pude acudir y luego Jorge decidió llamarme por la lesión de Mariona (Caldentey) e intenté ayudar al equipo en lo que pude y muy bien, muy contenta", relató.

Esa actuación le dio a la cántabra "un poquito de confianza", aunque reconoce que "siempre" la ha tenido por parte "del cuerpo técnico de la selección" y de todas sus compañeras. "Me ayuda que si no estoy aquí en la absoluta tengo una Sub-23 en la que puedo seguir aprendiendo y seguir creciendo", afirmó.

Durante las concentraciones, Athenea del Castillo comenta que le gusta hacer "lo básico". "Me veo series o hablo con alguna compañera, con mi familia o hago videollamadas. Lo básico, no estoy estudiando, me refiero ahora que he terminado los exámenes, y ahora no tengo mucho que hacer", advirtió.

"ESPEREMOS QUE DENTRO DE UN TIEMPO NO SEA NOVEDAD LLENAR UN ESTADIO"

Athenea del Castillo fue una de las jugadoras que disputó el histórico partido entre FC Barcelona y Real Madrid que reunió a más de 90.000 personas, lo que recuerda de manera especial a pesar de que el resultado no le fuera favorable.

"Tuvimos esa suerte de que se abriese el Camp Nou, que pudiese venir tanta gente y sí que somos un poco partícipes de ello. Yo creo que fue un buen recuerdo que jamás olvidaré, jugar ante tantísima gente, y esperemos que esto siga creciendo y dentro de un tiempo no sea novedad que se llene un estadio para ver el fútbol femenino", comentó.

Jugadora del Real Madrid desde el verano del 2021, le gustaría que su equipo jugase también en el Bernabéu "como madridista" que es. "Pero tenemos el Di Stefano ahí que es un gran estadio y a mí también me gusta", afirmó.

De cara a la próxima temporada, el Real Madrid tendrá que comenzar su temporada antes de su habitual para jugar las rondas previas de competición europea, cosa que para la cántabra no es un problema. "Yo cuando estoy de vacaciones me agobio muchísimo porque necesito esa adrenalina de fútbol", señaló entre risas.

"A mí me da igual, yo termino aquí y entreno o lo que haga falta, es lo que me gusta. Estamos en la Champions, en la previa, tenemos que pasar dos fases y el equipo va a dar todo lo que dependa de nosotras para estar en ese bombo y es un sueño poder disputar otra Champions", sentenció.