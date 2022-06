La Autoridad Palestina pide obligar a Israel a cumplir la ley para no abandonar la solución de dos Estados

Jadou reclama en Palestina la misma predisposición que existe en la guerra de Ucrania para hacer cumplir la ley

Asevera que, de no tomar cartas en el asunto, los palestinos están condenados a vivir en un estado de apartheid

La viceministra de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Amal Jadou, ha reclamado a la comunidad internacional "que obligue a Israel a cumplir internacionalmente como están haciendo con otros países" porque, si continúa "la impunidad", la posibilidad de una solución de dos Estados estará cada vez más lejana.

A su paso por Madrid para asistir a las consultas políticas que se llevan a cabo entre los ministerios de Asuntos Exteriores español y palestino, Jadou ha conversado con Europa Press sobre la actualidad del conflicto israelí palestino, así como del papel que España puede desempeñar en todo este proceso.

"España ha sido un paladín de la paz muy importante. Después de todo, todo el proceso comenzó con la Conferencia de Madrid. Han pasado 33 años de aquello y hoy sentimos que nos estamos saliendo del radar de España y queremos llamar la atención sobre Palestina", ha señalado.

"Es muy importante para nosotros llamar la atención sobre cómo llevar a cabo algún tipo de acción política por parte de la Unión Europea y de España porque la realidad sobre el terreno está cambiando de forma muy rápida, con Israel desplazando a los palestinos, reemplazándolos por colonos y construyendo y mejorando sus asentamientos", ha denunciado.

En ese sentido, Jadou ha señalado que "se está volviendo cada vez más imposible lograr" una solución de dos Estados debido a estas políticas de Israel, por lo que cree que se lograría dar un paso "muy importante" para revertir esta situación si España y otros países reconocen "inmediatamente" el Estado palestino.

ESTADO DE APARTHEID

Jadou ha alertado que "la realidad actual sobre el terreno es la realidad del apartheid, donde una minoría de colonos controlan la vida de tres millones y medio de palestinos. "¿Aceptará el mundo un régimen de apartheid? Porque si continuamos aceptando esto, la realidad de la solución de dos Estados se volverá inexistente", ha planteado.

"El mundo está aceptando un régimen de apartheid en Palestina y los palestinos no aceptarán vivir así. No estamos resolviendo el conflicto y por tanto estamos permitiendo que esas fuerzas que no quieren la paz tengan el control. ¿Es eso lo que el mundo quiere? Si no podemos hacer que Israel cumpla con el derecho internacional y frenar sus pasos unilaterales, si no salvamos la solución de dos Estados, entonces, ¿qué estamos pidiendo?", se ha preguntado.

Jadou ha exigido a la comunidad internacional el mismo énfasis que ha mostrado en otras ocasiones para hacer cumplir las leyes internacionales a otros países en conflicto. "Israel tiene que poner fin a su ocupación del territorio palestino porque para el Derecho Internacional no es admisible. Eso es todo lo que pedimos, que se aplique el derecho internacional", ha remarcado.

Así, ha subrayado que es necesario que la comunidad internacional presione y traduzca la solidaridad que muestra en sus resoluciones en Naciones Unidas hacia el pueblo y la causa palestina "en acciones políticas concretas" para que "Israel sienta que debe cumplir con las normas internacionales", ya que hasta ahora "lo máximo que hace el mundo es emitir declaraciones de condena o críticas".

POSIBLES SANCIONES

Ante un panorama como el actual, la viceministra ha propuesto utilizar otra serie de mecanismos, como las sanciones, como prohibir productos europeos en los asentamientos de los colonos israelíes.

No obstante, reconoce la "inquietud" que surge en el mundo, "especialmente en Occidente", cuando aparece la idea de sancionar a Israel. "Las sanciones son una idea, pero la intención no es sancionar, es hacer que Israel, como potencia ocupante cumpla con el Derecho Internacional y con la solución ampliamente aceptada en el mundo de dos estados basada en la frontera de 1967", ha insistido.

"¿Qué otros mecanismos podrían usarse para poner fin a la ocupación israelí? Es una pregunta que dejo al mundo, para que piense en eso, porque esta impunidad socava la resolución del conflicto", ha explicado Jadou.

Por ello, la presión del resto del panorama mundial se antoja fundamental para lograr cualquier tipo de cambio puesto que por sí solo el actual Gobierno del primer ministro, Naftali Bennett, no está dispuesto a dar ningún paso.

"Bennett dice no a las negociaciones, no a la solución de dos Estados, no a reunirse con los palestinos y sí a la expansión de los asentamientos. Hace diez años era el jefe de Yesha (el consejo de asentamientos), así que no es nada nuevo. Ese es él, así es como piensa", ha lamentado.

"El único denominador común entre todas las facciones que componen la coalición en Israel es su oposición a Netanyahu. Así que no hay una agenda para la paz del lado israelí" así que "es muy importante que la comunidad internacional mueva la agenda por la paz en la región porque de no hacerlo se fortalece las fuerzas contrarias a la paz en todas las partes del mundo".

REPERCUSIONES DE LA GUERRA EN UCRANIA

En otro orden de cosas, Jadou también ha pedido que la actual crisis bélica desencadenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en Ucrania no sirva de excusa para dejar de lado el antagonismo entre israelíes y palestinos. "Como nos ha enseñado la historia el mundo no es un conflicto único", ha apuntado.

"Hemos tenido tantos conflictos y es no significa que el mundo pueda atender solo uno, el mundo necesita atender todos los conflictos y necesita aplicar el derecho internacional en todos ellos. No solo cuando se trata de Ucrania o de Chipre, sino también en lo que respecta a Palestina", ha reclamado.

"Espero que la atención que se da a Ucrania, obviamente es importante, se preste también a la solución del conflicto palestino-israelí porque se trata de una cuestión central en la región. No abordar el conflicto afectará no solo a esta parte del mundo, sino también a toda la vecindad de Europa", ha alertado.

Las consecuencias de la guerra entre Kiev y Moscú también se están dejando sentir en Palestina, dependientes del trigo que llega de Rusia y Ucrania. El bloqueo al que están siendo sometidos los busques que exportan cereales ha provocado que su capacidad de importación sea "muy limitada".

Este problema se suma a la ya difícil situación económica que arrastra como consecuencia de los estragos dejados por la pandemia del coronavirus, así como por las políticas de Israel, que retienen hasta 100 millones de séqueles (27,7 millones de euros) al mes "Eso es una gran cantidad de dinero para nosotros", ha dicho.

"Somos un país bajo ocupación, la ayuda internacional se reduce enormemente debido a otros conflictos (...) todos estos elementos han impactado en nuestra economía de forma tremenda", ha contado Jadou, quien ha aprovechado para agradecer a España y a la Unión Europea por liberar los fondos humanitarios (valorados en 224 millones de euros) para la Autoridad Palestina correspondientes a 2021.