Tenis.-Bouchard se borra de Wimbledon por la falta de puntos: "No tiene sentido"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"He decidido no participar en Wimbledon debido a la decisión de la WTA de no otorgar puntos este año", confirmó la deportista de 28 años este sábado en sus redes sociales.

El 'grande' londinense no recompensará con puntos a sus participantes después de que la organización del torneo decidiese excluir a los tenistas de Rusia y Bielorrusia por el apoyo de sus países a la guerra de Ucrania.

"Debido a mi operación de hombro, tengo un número limitado de participaciones. Por mucho que me encante Wimbledon, y saltármelo me entristece, participar en un torneo sin puntos de clasificación no tiene sentido. Debo elegir de manera inteligente y participar en torneos que me ayuden a volver a donde quiero estar. Sí estaré en el US Open y el Abierto de Australia", subrayó.