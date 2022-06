Magistrado Martín Soto votó en contra de amparo a del Río Virgen por no atender a la víctima

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez compartió en redes sociales un extracto de la intervención del Magistrado Martín Soto Ortiz quien votó en contra del proyecto del amparo para el Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado.

En el video se expone que no solo porque el caso de Del Río Virgen fue tomado por un juez de control de una diversa jurisdicción de donde se cometió el delito sino también porque “frente al quejoso está la víctima, yo pienso en un todo, no únicamente en el quejoso”, justificó Soto Ortiz.

A pesar de que en medios de comunicación la nota ampliamente compartida fue que “un Tribunal Federal” había concedido el amparo a José Manuel del Río Virgen, para que se le dicte auto de no vinculación a proceso y se ordene su libertad inmediata en el proceso penal por el homicidio de Remigio Tovar, candidato a alcalde de Cazones, no se difundió lo emitido por el Magistrado.

En su intervención expuso a su homólogos Vicente Mariche y Salvador Castillo “no estoy de acuerdo, discrepo definitivamente, tendríamos que haberlo analizados Mariche, eso no es cuestión de suplencia de queja (…) vi que hay una definición de la mayoría yo emitiré un voto particular. Vuelvo a insistir no estoy de acuerdo porque en un estudio profundo la competencia está criticada de origen”.

“Tenemos que ser cuidadosos en nuestras resultas y diré que frente al quejoso está la víctima, y demás. Yo pienso en un todo no únicamente en el quejoso (…) y no me fui al fondo del asunto”. A pesar de ello los otros dos magistrados se mantuvieron férreos a votar a favor de la propuesta.

El magistrado Soto también justificó su voto en contra por la incompetencia del juez de Control, Francisco Reyes Contreras, que emitió la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso, ya que el caso debió ser procesado por un juez penal local adscrito al Distrito Judicial de Papantla, en lugar de un impartidor de justicia asignado al Distrito Judicial de Pacho Viejo.