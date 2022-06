AAJM tilda de "decepción" el acuerdo para la liberalización de patentes de vacunas contra la COVID-19

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La entidad acusa de que la negociación "no ha sido transparente" y señalan que se ha presionado desde la Dirección General de la OMC para que se alcance un acuerdo de última hora y de mínimos, para salvar la cara. "La oposición de la UE, Estados Unidos, Suiza, Noruega, Reino Unido y otros países ricos, ha bloqueado la propuesta hecha hace año y medio por India y Sudáfrica", ha criticado.

En este sentido, AAJM recalca que conviene no olvidar que este bloqueo a la suspensión de los derechos de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología y conocimiento para hacer frente a la COVID-19 ha causado millones de muertes y ha aumentado la desigualdad y la pobreza. El acuerdo aprobado no suspende los derechos de propiedad intelectual, como pedían India, Sudáfrica y otros cien países, y apoyaban cientos de organizaciones de acceso a los medicamentos.

El acuerdo, a su juicio, recuerda que los países pueden usar las licencias obligatorias, "lo que ya estaba contemplado en el acuerdo ADPIC (TRIPS)". Sin embargo, agregan que hay alguna pequeña concesión, evitando la notificación previa a la OMC; permitiendo la exportación a otros países, con limitaciones; recomendando el uso de la 'guía de remuneración para el uso no voluntario de patentes en tecnologías médicas' de la OMS; o la posibilidad de extender este acuerdo a otras tecnologías dentro de seis meses.

Asimismo, el acuerdo incluye otras limitaciones: solo para vacunas; para las patentes (y no los secretos comerciales) y un periodo de cinco años; países en desarrollo con alguna limitación significativa, etc.

Por todo ello, AAJM ha insistido en la necesidad de suspender los derechos de propiedad intelectual para vacunas, tratamientos y diagnósticos frente a la COVID-19 y en la exigencia de que se transfiera la tecnología y el Know How por parte de los países, donde residan las empresas de las patentes. "Solo así se aceleraría la producción de vacunas y otras tecnologías y se evitarían millones de muertes y mucho sufrimiento. No solo en esta pandemia, sino en otras que, inevitablemente, vendrán", ha concluido.