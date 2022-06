Barça y Manchester City se unen a Unzué para llenar el Camp Nou contra la ELA

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Gracias a los medios de comunicación hemos tenido el tiempo y el espacio para informar sobre la enfermedad. Estamos informando de cuáles son las consecuencias y de cuál es la cruda realidad de mis 'compañeros' de equipo. De esta manera, tenemos la posibilidad de concienciar a más gente", explicó Unzué, que fue diagnosticado de ELA en 2020, en el acto celebrado en el Auditori 1899 del recinto culé.

Las entradas ya pueden adquirirse a partir de este lunes a través de la web del club a unos precios que oscilarán entre los 19 y los 99 euros por las localidades regulares y VIP, respectivamente. En la misma web también se podrán realizar donaciones a la Fundación Luzón, destinataria de los beneficios del partido, a través de una Fila 0.

"Tengo esperanza en que entre todos podamos ejercer la presión suficiente para que los políticos cambien y nos den la posibilidad de tener una vida digna", deseó el exguardameta. "Ha habido movimientos y ya no somos invisibles, se ha demostrado con esa Proposición de Ley aceptada", manifestó.

Aun así, el navarro entiende que "no" son "el único problema de este país", pero solicitó ayuda política. "Les pedimos que se pongan manos a la obra y que sea efectivo. Ya hubo una Proposición no de Ley en el 2018 y con el paso del tiempo no se ha sabido nada de ella; tengo un poco de temor de que ocurra lo mismo, que se quede en nada. Pido que el compromiso que tienen Manchester City y Barça también lo tengan ellos. La ELA se lleva cada día a tres compañeros, no para. Queremos que los afectados tengan una vida más digna", señaló.

Durante el acto de este lunes también se ha visionado un vídeo con la canción 'Ara', un el himno que simboliza esta lucha contra la ELA, especialmente creado por el productor Jordi Cubino e interpretado por Miki Núñez, que lo cantará en directo el 24 de agosto.

El himno, que ha sido una sorpresa para Unzué desvelada durante el acto, también tendrá fines solidarios y todos los beneficios que se recojan por los derechos de reproducción de la canción se destinarán a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls, dedicada a mejorar la calidad de vida de los afectados de ELA y luchar para que esta enfermedad encuentre un cuidado.

El FC Barcelona también ha creado una bufanda conmemorativa con motivo del partido que también tendrá un propósito solidario, puesto que el 100% de los beneficios obtenidos con su venta se destinarán a la Fundación Luzón. La bufanda tendrá un precio de 25€ y se podrá comprar desde principios de agosto en las seis Barça Store oficiales (Camp Nou, Paseo de Gracia, Canaletes, Aeropuerto T1 y T2 y La Roca Village) y también vía online a través de el e-Commerce del club.

La Fundación Luzón será la beneficiaria del partido. Francisco Luzón fue diagnosticado con ELA en 2014 y creó la Fundación con el propósito de ayudar a los afectados por la enfermedad. María José Arregui, su viuda, es la presidenta ejecutiva de la fundación, una organización independiente y sin ánimo de lucro que trabaja para conseguir fondos para destinarlos a la investigación y mejorar la calidad de vida de las personas enfermas de ELA y sus familias junto con las asociaciones de pacientes, investigadores y profesionales sociosanitarios.