Biden adelanta que no visitará Ucrania durante su viaje a Europa en el marco de la cumbre de la OTAN

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Cuestionado sobre si tiene pensado visitar Ucrania en algún momento, Biden ha apuntado que "depende" de la situación que haya en el país y de si su presencia allí pudiera afectar de algún modo a la ciudadanía, pero que, "en este viaje, probablemente no (visitará Kiev)".

"Me he estado reuniendo con (el presidente de Ucrania, Volodimir) Zelenski. Hablo con él unas tres o cuatro veces a la semana", ha apuntado Biden tras reconocer que no visitará Kiev si su presencia "distrae de lo que está sucediendo allí", según ha explicado a los medios de comunicación, tal y como ha recogido la Casa Blanca.

Así pues, el presidente estadounidense ha detallado que en su visita al viejo continente se desplazará hasta España y Alemania para las mencionadas citas con la OTAN y el G7, respectivamente, y que además tomará rumbo hacia Israel y Arabia Saudí.

"Y luego regresaré a casa probablemente, directo", ha zanjado el inquilino de la Casa Blanca.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania son varios los mandatarios europeos que han visitado Kiev, incluidos altos cargos de la Unión Euorpea, como la presidenta de la Comisión Europea o su homólogo del Consejo, Ursula von der Leyen y Charles Michel, respectivamente.

Más allá del continente europeo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también se desplazó por sorpresa hasta Ucrania a comienzos del mes de mayo.