Cuitláhuac García afirma que caso Del Río Virgen es tema judicial y no político

“Siempre vamos a estar del lado de las víctimas aunque algunos lo quiera llevar en el terreno político, este un tema judicial, de justicia a la víctima René Tovar. Seguimos en la línea, no habrá impunidad para este caso, siguen las investigaciones y se dará con los responsables en cualquier grado de participación que hayan tenido”, así respondió el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a las acusaciones de José Manuel del Río Virgen.

Cuitláhuac García Jiménez afirma que caso Del Río Virgen es tema judicial y no político Foto: Especial

Este lunes, del Río Virgen acusó al Gobierno del Estado de persecución, de violentar sus derechos y secuestrarlo, a lo que el mandatario respondió que no respondería a asuntos políticos, y cuestionado sobre si este caso sería un fracaso para la Fiscalía General del Estado, respondió: “¿Es un fracaso del lado de la víctima? ¿Es un fracaso investigar los homicidios? ¿Es fracaso dar con los presuntos responsables? No, aquí en Veracruz los homicidios se investigan para dar con los responsables, porque hemos ofrecido a la sociedad veracruzana, que no habrá impunidad”.

Al respecto, expuso ya no son los tiempos y gobiernos de antes, cuando a los políticos no se les tocaba, “se tenía que negociar, o llamarlos al juzgados para definir judicialmente, con apego a derecho, las presuntas responsabilidades”, y donde se les daban facilidades pero al pueblo la espalda.

Dijo que hoy, en Veracruz se acabó eso, sea quien sea y llámese como se llame si eres un presunto responsable se te tiene que investigar, acudir a la FGE y ante un Juez a dirimir las presuntas responsabilidades.

Recordó que De Río salió por amparo con el voto en contra de un magistrado y no fue unánime, quien cuestionó que no se examinara correctamente, que las víctimas fueran ignoradas y la decisión de liberarlo no lo exonera de su presunta participación en el homicidio de René Tovar por lo que la detención fue legal.