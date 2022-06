Dinamarca notifica a la UE su participación en la política de Defensa común a partir de julio

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

"He recibido la notificación de Dinamarca de sumarse a la política de Seguridad y Defensa común. Con este paso, Europa está aun más unida, la Defensa europea más fuerte y tendremos más capacidad de actuar", ha valorado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, tras firmar el documento oficial con el ministro de Exteriores danés, Jeppe Kofod, en el margen de la reunión ministerial en Luxemburgo.

Kofod ha descrito de "histórica" la jornada y ha confirmado que desde el 1 de julio el país nórdico podrá participar en la política de Defensa europea. "Estamos listos para dar un paso adelante y responsabilizarnos más de la seguridad europea", ha subrayado el ministro danés.

Dinamarca votó en referéndum el pasado 1 de junio participar en las políticas de defensa de la UE para dejar de lado la exclusión voluntaria del país en esta materia. El 66,9 por ciento de los participantes en la consulta votó a favor de a abolir la reserva, en un referéndum que contó con una participación del 65,8 por ciento.

Debido a esta cláusula, el país hasta ahora no participaba en los programas de Defensa de la UE, no aportaba fondos, ni enviaba militares ni material, de forma análoga a la política monetaria, por la que mantiene su corona y no utiliza el euro.