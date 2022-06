El Gobierno Ecuador llama al diálogo con los indigenistas para frenar la violencia en las protestas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

En un acto en la Comandancia de la Policía y acompañado de la cúpula policial, Carrillo ha hecho balance de las últimas manifestaciones y de las medidas que, a partir de este lunes, adoptarán los cuerpos de seguridad ante el anuncio de la llegada de manifestantes a la capital, Quito.

"Llamamos a la racionalidad y llamamos a la razonabilidad para que el diálogo sea lo que prime, para que no sea el enfrentamiento", ha aseverado el ministro, quien ha informado de que ha dado la orden a los agentes de Policía de que el uso de la fuerza se lleve a cabo dentro del marco de los Derechos Humanos y contando con los principios de legalidad y proporcionalidad.

"El uso de la fuerza, insisto, es una medida extrema. El presidente (de Ecuador), Guillermo Lasso, ha reconocido unos aspectos de carácter social, nos volvemos a ratificar en el diálogo", ha indicado Carrillo, recordando que la protesta es un derecho social siempre que se ejerza bajo los mecanismos democráticos, según recoge el diario ecuatoriano 'El Universo'.

En este sentido, el ministro del Interior ha defendido que la máxima prioridad de las autoridades es mantener el orden público durante el transcurso de las marchas, con lo que se tratará de identificar los delitos que se puedan cometer en el marco de las mismas.

Según los informes de los que es conocedor el Gobierno, a lo largo de esta jornada se prevé la presencia masiva de indígenas de diversas comunidades que, previsiblemente, pueden ejercer mecanismos de chantaje a establecimientos comerciales o incluso la toma simbólica de gobernaciones.

Sin embargo, Carrillo ha remarcado que los agentes de Policía estarán "presentes" ante cualquiera de estos posibles delitos para "evitar daños colaterales". En este punto, ha incidido en que, durante la primera semana de protestas, ya hay más de 60 agentes con lesiones.

"Tomaremos los recaudos necesarios y aquí no es momento de dudar, el personal está entrenado y no vamos a cometer errores estratégicos para que luego no se victimicen", ha zanjado el encargado de las funciones del Interior.

Ecuador inicia este lunes la segunda semana de paro nacional convocado por CONAIE, marcada por la reciente decisión del presidente Lasso de declarar el régimen de excepción en las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi durante un plazo de 30 días como respuesta a las movilizaciones.

Esta medida de excepción permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para misiones de seguridad ciudadana y contra la delincuencia, la supresión de derechos de asociación y reunión, y un toque de queda en Quito desde las 22.00 a las 05.00 horas (hora local).