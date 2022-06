Los Republicanos rechazan cualquier tipo de pacto para apuntalar a Macron

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"No tiene sentido un pacto, ni una coalición, ni un acuerdo de ningún tipo", ha declarado Jacob a la salida del Consejo Estratégico de Los Republicanos celebrado este lunes, tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas del domingo.

Jacob ha subrayado que Los Republicanos están "en la oposición al Gobierno y a Emmanuel Macron", aunque ha reconocido que hay voces en su propio partido que apuestan por llegar a acuerdos con La República En Marcha, el partido del presidente.

Esta circunstancia ha permitido "un debate muy sano" en el Comité Estratégico que se ha saldado con una decisión "casi unánime, ultramayoritaria".

Jacob ha reprochado a Macron que haya "fracturado" al país "como nunca antes". "Ha instrumentalizado a los extremos y ha puesto a Francia en la situación que conocemos hoy", ha advertido. "Estamos en la oposición a En Marcha, a la Agrupación Nacional y a la extrema izquierda y nos mantenemos en esta línea", ha subrayado.

Sin embargo, Los Republicanos han expresado ya su rechazo a la moción de censura anunciada por el partido La Francia Insumisa contra la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, para el próximo 5 de julio.

"¿Qué es esa idea de caza al hombre o caza a la mujer. No tengo simpatía política por Élisabeth Borne, pero eso no quiere decir que me vaya a sumar a los insumisos, con quienes no siento nada en común", ha argumentado el secretario general de Los Republicanos, Aurélien Pradié, en declaraciones a France Info.

La moción debe sumar 289 votos para prosperar. ¡Juntos!, la coalición afín a Macron, cuenta con 246 del total de 577 asientos. Los Republicanos suman 64 escaños y Agrupación Nacional, 89. La Nueva Unión Ecologista y Social (Nupes, izquierda) liderada por La Francia Insumisa ha cosechado 146 puestos.