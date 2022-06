Socialistas, comunistas y ecologistas rechazan el grupo parlamentario común propuesto por Mélenchon en Francia

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La coalición ha logrado 131 escaños, por lo que este lunes Mélenchon ha propuesto formar un grupo parlamentario unificado y evitar así que el partido ultraderechista Agrupación Nacional sea el primer partido de la oposición con sus 89 escaños.

"En cuanto haya un solo grupo, la oposición se llamará Nupes", ha declarado Mélenchon, líder del partido La Francia Insumisa, en rueda de prensa. "Creo que debemos ser y seguir siendo una alternativa unida", ha añadido.

La reacción de los demás partidos políticos no se ha hecho esperar con un claro "no". "La izquierda es plural. Está representada en su diversidad en la Asamblea Nacional. Es una fuerza al servicio del pueblo francés. Querer eliminar esta diversidad es un error. Me opongo", ha publicado la portavoz saliente del Partido Socialista en la Asamblea, Valérie Rabault.

"Una interparlamentaria, sí, para llevar nuestras luchas comunes. No estamos a favor de un solo grupo porque tenemos diferencias", ha explicado un dirigente del Partido Comunista de Francia (PCF) en declaraciones a la cadena BFMT.

Desde Europa Ecología-Los Verdes (EELV), Alain Coulombel ha recordado que "no es lo que se acordó en el pacto". "Nunca se trató de que estuviéramos en un solo grupo. Es una iniciativa de La Francia Insumisa y no estamos a favor", ha dicho.

Desde las tres corrientes agraviadas han recordado los "grandes esfuerzos" que supuso la adhesión a la candidatura presidencial de Mélenchon, por lo que consideran que lanzar esta propuesta a la prensa, sin reunir primero a los líderes de los partidos, es una falta de delicadeza.