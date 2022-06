Aragón cree que el acuerdo era "muy fácil" y anuncia una candidatura de Estado y centrada en Jaca para 2034

ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)

Faci ha ofrecido una rueda de prensa después de que el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, haya comunicado este martes por la tarde que este organismo renuncia a presentar la candidatura conjunta para 2030.

El dirigente ha lamentado las "descalificaciones" que, a su juicio, han vertido el COE y la Generalitat de Cataluña sobre la propuesta aragonesa. "Hemos intentado hasta el último momento que saliera adelante", ha aseverado.

"Aragón va a seguir luchando por hacer realidad el sueño olímpico con una candidatura fuerte", ha manifestado Faci, quien ha dejado claro el "orgullo" del Gobierno regional por "haber defendido los intereses de Aragón hasta las últimas consecuencias", criticando que "las promesas de igualdad y equilibrio no se han cumplido".

A su juicio la "intransigencia" de la Generalitat "ha dado al traste" con la candidatura conjunta, pese a que "Aragón ha intentado negociar hasta el último momento con una propuesta que garantizaba el equilibrio", recalcando que "ha habido decisiones que no han sido técnicas, sino políticas". De hecho, Cataluña no le ha dado explicaciones de por qué no se podían repartir las pruebas en función de la calidad.

Faci ha mostrado su pesar porque el Gobierno de Cataluña haya rechazado todas las propuestas para repartir las pruebas de esquí alpino, subrayando que ya se ha hecho así en los pasados Juegos de Pekín y también se va a hacer en los de Milán-Cortina d'Ampezzo, pero a los técnicos de Aragón "nunca se les ha escuchado".

El consejero ha hecho notar que Aragón "nunca" ha dado validez a la propuesta presentada por Cataluña en la mesa técnica, añadiendo que la política y la sociedad aragonesas "siempre han respaldado" las decisiones del Gobierno de Aragón a este respecto.

PAPEL SUBSIDIARIO

Faci ha dicho que la Generalitat "siempre ha dado un papel subsidiario a Aragón". Además, ha dejado claro que "la regeneración del Pirineo no está supeditada a unos Juegos Olímpicos porque el Gobierno de Aragón está invirtiendo en el Pirineo".

Asimismo, ha sostenido que la comunidad ha sido "leal" con la propuesta que se formuló al Gobierno central para organizar una candidatura conjunta y ha aseverado que "Aragón tiene mucho que decir" porque Jaca es "el referente" olímpico de invierno de la regió "y casi de España".

El titular de Deporte ha expresado que el Ejecutivo aragonés no podía aceptar que la candidatura "pusiera en riesgo la dignidad de los aragoneses" y ha recalcado que la propuesta de Aragón "no era descabellada", opinando que "con repartir el esquí alpino hubiera habido un acuerdo total". En este sentido, se ha preguntado "qué intereses había en que ese reparto no se pudiera producir".

Faci ha observado que la propuesta de elaborar una candidatura conjunta "se planteó desde el COE" y que la interlocución ha sido con Blanco, añadiendo que el presidente del Ejecutivo regional, Javier Lambán, habla con el Gobierno de España de éste y otros asuntos, "por supuesto".

Finalmente, el consejero ha asegurado que el Gobierno de Aragón está "abierto a hablar" y ha dejado caer "si tienen que venir de fuera" a decirles qué tienen qué "defender", mostrando su satisfacción por el trabajo realizado, tanto el técnico como el político.