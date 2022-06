Los dos estadounidenses capturados en Ucrania estarían en la república separatista de Donetsk

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Los dos mercenarios estadounidenses Alexander Drueke y Andy Tai Huynh, que fueron capturados en Ucrania, están en Donetsk", han señalado estas fuentes, días después de que el líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, dijera desconocer el paradero de estas dos personas.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, destacó el lunes en una entrevista a la cadena de televisión MSNBC que Rusia "no puede garantizar" que no vayan a ser condenados a muerte por su papel en la guerra. "No puedo garantizar nada. Depende de la investigación", dijo.

En este sentido, Peskov argumentó que los dos estadounidenses "deben ser responsables por los crímenes que han cometido" e incidió en que ambos participaron en "actividades ilegales" en territorio ucraniano y que dispararon contra militares rusos, amenazando sus vidas, por lo que "han cometido delitos".

Durante las últimas horas ha salido a la luz la muerte en combate en Ucrania de un segundo estadounidense, según un obituario publicado por su familia y confirmado por el Departamento de Estado, según ha recogido el diario 'The Washington Post'.