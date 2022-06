Muere un segundo estadounidense en combate en Ucrania, según un obituario

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El obituario, publicado en el diario 'Recorder' del condado de Montgomery, en Nueva York, identifica al fallecido como Stephen Zabielski, de 52 años, y detalla que murió el 15 de mayo.

El Departamento de Estado ha indicado que está en contacto con la familia y que ha facilitado "toda la asistencia consular posible", según fuentes oficiales citadas por el diario, que han rechazado dar más detalles "por respeto a la familia en estos momentos difíciles".

Según las informaciones publicadas por la revista 'Rolling Stone', que cita a personas conocedora del asunto, Zabielski era un veterano del Ejército estadounidense que habría muerto tras pisar una mina antipersona, si bien por el momento no hay confirmación oficial.

La muerte de Zabielski llega unas dos semanas después de que la familia del exmarine Willy Joseph Cancel muriera en combate en Ucrania. Cancel, de 22 años, trabajaba para una contratista militar privada y fue enviado por la compañía a Ucrania, tal y como detalló su madre, Rebecca Cabrera.

Asimismo, tiene lugar en medio de las informaciones sobre la desaparición de los estadounidenses Alexander Drueke y Andy Tai Huynh en los alrededores de Járkov en el marco de enfrentamientos con las tropas rusas bajo el mando de la Brigada 92 ucraniana, tras lo que se confirmó que habían sido capturados por fuerzas separatistas prorrusas.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, destacó el lunes en una entrevista a la cadena de televisión MSNBC que Rusia "no puede garantizar" que no vayan a ser condenados a muerte por su papel en la guerra. "No puedo garantizar nada. Depende de la investigación", dijo.

En este sentido, Peskov argumentó que los dos estadounidenses "deben ser responsables por los crímenes que han cometido" e incidió en que ambos participaron en "actividades ilegales" en territorio ucraniano y que dispararon contra militares rusos, amenazando sus vidas, por lo que "han cometido delitos".