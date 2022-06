Portaltic.-El 40% de las pymes españolas no consigue salir en la primera página de resultados de Google

MADRID, 21 (Portaltic/EP)

Los pequeños negocios cada vez están más predispuestos a abrazar la digitalización como método para favorecer la viabilidad de su actividad y fomentar su crecimiento, hasta el punto de que el 87 por ciento de las pymes cuentan con una página web.

Sin embargo, en muchos casos estos esfuerzos por digitalizarse no obtienen los resultados esperados. "No solo se trata de tener una página web o de utilizar las redes sociales, sino de hacerlo de una forma beneficiosa para el negocio, bien sea para ganar visibilidad, incrementar ventas o tener una mejor relación con los clientes", ha apuntado el CEO de BeeDIGITAL, Javier Castro, en un comunicado.

Se trata de una de las conclusiones de una investigación desarrollada por la compañía de soluciones tecnológicas de digitalización para pymes y autónomos, que destaca las principales carencias que presentan las webs de las pymes españolas, las que hacen que sean invisibles a los ojos de Google.

Estas carencias se traducen en la falta de un mapa del sitio 'online', en ofrecer poco contenido y la falta de etiquetas reconocidas por Google en las imágenes. Esto último, por ejemplo, impide que el negocio esté en los resultados por imágenes, una forma de búsqueda frecuentemente utilizada por los consumidores.

Según la investigación, el 40 por ciento de las pymes españolas no aparece entre los diez primeros resultados mostrados por el buscador cuando un usuario busca información sobre el producto o servicio ofrecido.

Las pymes tampoco consiguen aparecer en los resultados mostrados por Google Maps, donde solo el 5 por ciento se encuentra entre los tres primeros. Esto supone un especial problema para aquellos negocios locales, donde su principal fuente de ingresos proviene del consumo de la zona, como indican desde la compañía.

Similares resultados arroja el análisis de las redes sociales de los negocios. El 70 por ciento afirma que utiliza las redes sociales como una herramienta de comunicación con sus clientes. Sin embargo, el 86 por ciento no ha publicado nada en Facebook en los últimos dos meses, y el 46 por ciento no lo hace desde hace seis meses.

"Las carencias en presencia digital de las Pymes no siempre están vinculadas a una falta de conocimientos, sino también a una falta de tiempo. El día a día del negocio no siempre permite dedicar determinadas horas de trabajo a mantener la actividad en redes sociales, o no se cuenta con los recursos suficientes para contratar a un trabajador que pueda emplear su tiempo en ello", concluye Castro.