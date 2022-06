Ucrania.-El primer ministro de Grecia alerta de que el país "está en guerra" y tilda de "difícil" la situación en Europa

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Es muy difícil para la economía mundial, para la europea, para la griega... vemos un nivel de inflación que no se registraba en Europa en 40 años", ha aseverado en una entrevista con el portal de noticias Capital.gr.

Así, ha lamentado que las consecuencias de la guerra "se están sintiendo ahora en el espectro económico". "Por eso tenemos el deber, siempre dentro de nuestras capacidades, de intervenir para mitigar los efectos del aumento de precios a todos los niveles", ha continuado.

En este sentido, ha anunciado que el Gobierno tiene previsto anunciar un paquete adicional de medidas para empresas y hogares en términos energéticos de cara a los próximos tres meses y ha incidido en que Atenas está preparada para un posible cese "por completo" del suministro de gas desde Rusia.

"No creo que esto pase, pero estamos preparados y tenemos todas las opciones sobre la mesa. Además, tenemos la oportunidad de importar gas natural licuado, no como otros países", ha continuado.

LA ECONOMÍA GRIEGA "ES SEGURA"

No obstante, ha destacado que la economía griega "es segura" a pesar de la crisis energética internacional y ha asegurado que la "eficiencia energética está garantizada incluso en el peor de los escenarios". "La economía griega es mucho más segura ahora", ha recalcado antes de insistir en que "no se sorprendería si la economía griega al final crece más rápido de lo que han predicho las grandes organizaciones internacionales".

Sobre el futuro de su mandato, ha hecho hincapié en que su intención es "estar cuatro años en el poder" porque considera que es lo "correcto institucionalmente hablando". "He tenido muchas oportunidades de convocar elecciones en momentos en que los sondeos auguraban buenos resultados, pero no lo hice porque no antepuse los intereses del partido al interés nacional", ha aseverado.

Asimismo, ha instado a la oposición a "abordar los desacuerdos políticos de forma lógica y moderada, siempre y cuando sea necesario".

DISPUTA CON TURQUÍA

En relación con las diferentes disputas con Turquía, ha matizado que el país "debe estar en el lado correcto de la historia, no solo porque es lo moralmente correcto sino porque es beneficioso para los intereses nacionales".

"Cuando hablamos de la expansión turca en el Mediterráneo oriental lo comparamos, hasta cierto punto, con lo que está pasando con Rusia y Ucrania, y esto es algo que nuestros aliados deben entender", ha argumentado.

Para él, es "impensable hablar de cambiar las fronteras", por lo que "cualquier cuestión sobre la soberanía nacional griega es condenable desde el primer momento". "Es un debate que nadie mantendría, y no estoy hablando solo de Grecia", ha afirmado.

"La posición geopolítica de Grecia se ha visto reforzada y, en términos de relaciones con Estados Unidos, hemos logrado reafirmar nuestras relaciones bilaterales, también a nivel europeo", ha aclarado antes de señalar que "a nivel europeo las instituciones han apoyado a Grecia sin reservas".

Por último, el jefe de Gobierno griego ha advertido que "todo el mundo ve que esta retórica turca extrema ha ido demasiado lejos y no surtirá efecto al final".