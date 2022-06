Ucrania.- Los dos estadounidenses capturados en Ucrania estarían en la república separatista de Donetsk

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Los dos estadounidenses recientemente capturados en combate en los alrededores de la ciudad ucraniana de Járkov (este) se encontrarían en el territorio de la autoproclamada República Popular de Donetsk, según fuentes citadas por la agencia rusa de noticias Interfax.

"Los dos mercenarios estadounidenses Alexander Drueke y Andy Tai Huynh, que fueron capturados en Ucrania, están en Donetsk", han señalado estas fuentes, días después de que el líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, dijera desconocer el paradero de estas dos personas.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, destacó el lunes en una entrevista a la cadena de televisión MSNBC que Rusia "no puede garantizar" que no vayan a ser condenados a muerte por su papel en la guerra. "No puedo garantizar nada. Depende de la investigación", dijo.

En este sentido, Peskov argumentó que los dos estadounidenses "deben ser responsables por los crímenes que han cometido" e incidió en que ambos participaron en "actividades ilegales" en territorio ucraniano y que dispararon contra militares rusos, amenazando sus vidas, por lo que "han cometido delitos".

Por su parte, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, ha tildado de "espantosas" las declaraciones lanzadas desde Rusia, tal y como recoge la cadena CNN.

"Es terrible que un funcionario público en Rusia incluso sugiera la pena de muerte para dos ciudadanos estadounidenses que estaban en Ucrania. Vamos a seguir tratando de averiguar lo que podamos sobre esto", ha apuntado Kirby.

El funcionario estadounidense ha reconocido no estar en la mente de Peskov o del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para saber si estas afirmaciones son reales o hipóteticas, pero ha apuntado que, en cualquier caso, tan solo el hecho de pensar en la pena de muerte para los dos estadounidenses es "alarmante".

Para Kirby es también "igual de alarmante" que Rusia considere realmente la pena de muerte para los estadounidenses, como que el anuncio de Peskov sea parte de una estrategia para llamar la atención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la ciudadanía estadounidense.