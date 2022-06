Un candidato republicano al Senado de EEUU hace campaña pidiendo cazar compañeros más moderados

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Soy Eric Greitens, Navy Seal (principal fuerza de asalto del Ejército de Estados Unidos), y hoy vamos a cazar al RINO", dice en un vídeo en el que se le ve irrumpir en una casa junto a un grupo de supuestos soldados, no sin antes afirmar que los RINO "se alimentan de corrupción" y "están marcados por los latigazos de la cobardía".

"Únete a la tripulación de MAGA (Haz América grande otra vez, en inglés). Obtén un permiso de cazar RINO. No hay límite de embolsado, no hay límite de etiquetado y no caduca hasta que salvemos nuestro país", dice.

Greitens, quien presentó su dimisión como gobernador de Misuri tan solo un año después de acceder al cargo en 2017 tras las denuncias en su contra por conducta sexual inapropiada, fue acusado el pasado mes de abril por su exmujer, Sheena Greitens, de agredirla físicamente a ella y a sus hijos durante una declaración jurada en el proceso de custodia de los menores. Él lo ha negado siempre todo.

El 8 de noviembre de 2022 Estados Unidos celebre elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes para los próximos seis años a contar desde el 3 de enero de 2023. En el caso de Greitens, aspira a ocupar el escaño de senador por Misuri que deja el republicano Roy Blunt tras anunciar su retirada de la política.