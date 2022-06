Alejandro Blanco: "Lambán ha pretendido que la candidatura sea una lucha constitucionalismo-independentismo"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, reconoció este miércoles estar "decepcionado" después de anunciar que no presentará una candidatura a los Juegos de Invierno de 2030, y lamentó que el presidente de Aragón, Javier Lambán, haya "pretendido" que la propuesta fuera una lucha entre "constitucionalismo e independentismo", lo que ha calificado de "barbaridad".

"Yo creo que más que fracaso es decepción. Se ha desarrollado un gran trabajo, se han puesto muchas horas al servicio del proyecto, muchas ilusiones y muchos sueños y cuando trabajas intensamente, la palabra fracaso no entra en mi mentalidad, pero decepción sí", afirmó Alejandro Blanco en una entrevista a Europa Press.

Según el presidente del COE, el acuerdo entre las cuatro partes implicadas para sacar adelante la candidatura (Gobierno central, COE, Cataluña y Aragón) "se complica" cuando "entra la política". "Al final, alguien (Lambán) ha pretendido presentar esta candidatura como una lucha entre constitucionalistas e independentistas, lo cual es una barbaridad", lamentó.

"Hablo del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. No todo el mundo es bueno, unos hemos acertado y otros nos hemos equivocado. Cuando hemos pasado a definir todas las diferencias al término constitucionalistas-independentistas es que nos hemos salido del plan", relató Blanco, que admitió que las reuniones políticas "deberían haber estado enfocadas al proyecto deportivo, que genera empleo y regenera el territorio", para evitar "que se rompa la candidatura".

Así, Blanco afirmó ser consciente de que "se ha perdido una gran oportunidad", aunque recalcó que "se ha sacado un tema encima de la mesa que no tiene nada que ver con el deporte". "Lo que tiene que entender toda persona con responsabilidad política es que hablamos de deporte y olimpismo, o vamos a los valores del olimpismo o no hay nada que hacer y se rompe la candidatura, esa es la gran lección de lo que ha pasado", explicó.

"Si venimos aquí, es para sumar, no para poner diferencias. En el deporte nadie habla de constitucionalismo o independentismo, hablamos de deporte, valores y la imagen de España, no planteamos realidades que están en otro mundo, no en el deporte", proclamó.

"HABLAMOS DE DEPORTE Y LA IMAGEN DE ESPAÑA"

No obstante, afirmó que Javier Lambán no es el único culpable. "Cada uno que asuma sus responsabilidades y que sea consciente de lo que han ocasionado sus decisiones. A partir de ahí cada uno asume lo que quiere, lo que digo es lo que ha ocurrido", insistió. "Cada uno sabemos lo que hemos dicho y lo han dicho los demás. Yo no ataco a nadie. Esto nos debe hacer reflexionar", aseveró con rotundidad.

Este martes, Blanco anunció en rueda de prensa que finalmente el COE no presentará ninguna candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 por "no haber acuerdo" entre los Gobiernos de Aragón y Cataluña, y lamentó que el proyecto no tuviese "recorrido" por llevarlo al terreno político.

"Lo más importante en la vida siempre, estés de acuerdo o no, es mirarte a la cara, que nadie te pueda decir que tú has mentido. En todas las intervenciones yo digo la verdad. La comisión técnica es la que ha aprobado el reparto, pero en este caso concreto, con muy buen criterio, han sido los técnicos de Aragón los que presentaron el reparto. Si tu mañana públicamente dices que a tus técnicos no les han hecho caso y alguien te demuestra que eso no es verdad, tienes que asumir la realidad", señaló sobre la posición del presidente de Aragón.

Blanco opinó que "lo fácil" para Lambán es "decir 'no me hacen caso, tienen más sedes...'. "Al final la realidad se demuestra, cada uno sabe lo que ha dicho y es responsable de lo que ha dicho, y tenemos que ser responsables de las consecuencias", manifestó.

"No he hablado con Lambán. En un corto espacio de tiempo hablaremos. Tengo la conciencia muy tranquila, se lo que he dicho y lo que he hecho, sé el significado de todas las acciones. Cuando alguien quiera hablar conmigo no tengo ningún problema", apuntó respecto a su relación actual con el presidente de Aragón.

"ESTA CANDIDATURA ERA COMO BARCELONA 92, NOS HUBIERA DADO IMPULSO"

Blanco veía este proyecto como una manera de "ir a todos de la mano", con "un significado, no solo interno, sino ante el mundo muy importante". "En el caso de Cataluña con España, se ha dado una muestra más de que el deporte puede ser uno de los mejores factores para el dialogo y el entendimiento", comentó, lamentando que el "debate interno" haya "afectado a la imagen de España". "No podemos presentar algo hacia al exterior cuando en España no lo tenemos consensuado y asegurado", recalcó.

"En la parte deportiva, esta candidatura era como Barcelona'92. Hay gente joven con posibilidades de futuro, le daría un gran impulso para aumentar la base y crear un programa de talentos a medio y largo plazo y permitiría poner a los deportes de invierno al mismo nivel que los deportes de verano", afirmó resignado.

Por ello, relató que, aunque Cataluña "en un momento determinado" sí presentó al COE un proyecto en solitario, "nunca" se envió al COI, ya que el organismo dirigido por Blanco valoró que incluir todo el Pirineo y contar con Aragón permitiría construir una propuesta "con más posibilidades de éxito". "Si mañana, hoy o pasado mañana Cataluña quiere ir sola, como si lo decide cualquier región con montaña, el COI tiene que apoyarlo", apuntó sin cerrar la puerta a una futura candidatura.

Finalmente, Blanco abordó la opción de que Madrid sea sede de unos Juegos, insistiendo en que "nunca" ha sido "reticente" a esta posibilidad, aunque recordó que hay que "ir de la mano con el COI". "He hablado muchas veces con el alcalde, vamos a hablar con el COI y cuando diga que es el momento, iremos adelante. Ahora nos preocupa los deportes de invierno", afirmó, reconociendo que la organización de unos Juegos en España es "el gran reto como país". "Ojalá podamos ver en España unos Juegos de Invierno y Verano", zanjó.