El exmadridista Javi García cuelga las botas a los 35 años

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Querido fútbol, me toca despedirme de ti y de tus terrenos de juego. Ha sido un viaje muy bonito y sobre todo muy largo desde que diera mis primeros pasos en la escuela de fútbol de mi padre en Murcia. Esta ha sido una carrera que jamás hubiera imaginado y que ha estado llena de momentos buenos, de los que he disfrutado mucho, y de otros no tan buenos, que me han hecho aprender y crecer a todos los niveles para poder superarlos", escribió en su cuenta de Instagram.

"Siempre estaré agradecido a todos los entrenadores y compañeros que se han cruzado en mi camino y que han dejado su huella en mí. Sin duda una de las mayores satisfacciones que me deja mi paso por el mundo del fútbol profesional es la cantidad de amigos y de buenas personas que he conocido durante todos estos años y que ya son para toda la vida", añadió.

Además, Javi García enumeró todos los clubes en los que jugó: "Quiero recordar a todos los clubes que tuve el honor de representar: Real Madrid, Osasuna, Benfica, Manchester City, Zenit, Betis y Boavista, además de la selección española, a la que tuve oportunidad de defender. Gracias a todos ellos por hacer realidad el sueño de un niño de Murcia".

Por último, Javi García agradeció a "dos partes fundamentales" en su carrera profesional: "todos los aficionados" que le "han seguido" y "lo más importante en este viaje ha sido poder contar con el apoyo" de su "familia" en todas las etapas vividas. "Ellos han sido los primeros en confiar en mí, en celebrar cuando las cosas iban bien y en estar conmigo cuando no atravesaba los mejores momentos. Sin ellos no habría sido posible", sentenció el de Mula.