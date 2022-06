Festival de Glastonbury regresa por 1a vez desde pandemia

LONDRES (AP) — Miles de personas regresan al Festival de Glastonbury en Inglaterra, el evento de cinco días de música y artes escénicas que reabrió el miércoles por primera vez en tres años tras haber sido interrumpido por la pandemia.

El festival, que celebra su 50 aniversario, tiene programados 3.000 artistas, incluidos Billie Eilish, Diana Ross, Kendrick Lamar y Paul McCartney. El concierto de McCartney este fin de semana convertirá al ex Beatle de 80 años en el solista principal de mayor edad en el festival.

Los asistentes comenzaron a hacer fila para entrar por las puertas de Worthy Farm en Somerset, en el suroeste de Inglaterra, la madrugada del miércoles. Muchos tuvieron dificultades por llegar al lugar porque el festival coincidió con la huelga ferroviaria más grande que Gran Bretaña ha visto en décadas.

Se esperaba que solo el 60% de los trenes funcionaran el miércoles, y más huelgas estaban previstas para el jueves y el sábado.

Cientos de personas aguardaban con sus maletas en la estación de Paddington en Londres para intentar subirse a un tren rumbo al festival.

Camilla Seward, de 26 años, describió haber sentido “pánico abyecto” cuando se anunciaron las huelgas ferroviarias.

“Es mi primer festival real. Compramos el boleto hace casi tres años. He estado tan estresada por llegar allí que ni siquiera he pensado a quién me emociona ver”, dijo.

Jenna Conway, de 30 años, pensó que podría evitar la interrupción del viaje si llegaba antes a Paddington, pero ella y una amiga tuvieron que hacer cola durante horas.

“Llegamos aquí tres horas antes que nuestro tren, fuimos estúpidas, pensamos que podíamos subirnos a cualquier tren. Pensamos que serían amables debido a las huelgas, pero no nos dejaron subir, así que ahora esperamos”, dijo.

El festival, que transcurrirá hasta el domingo, espera la asistencia de unas 200.000 personas.

“La espera ha sido tan larga y es simplemente la mayor expectación que hemos tenido”, dijo la organizadora del festival, Emily Eavis.

“Conseguir a Paul McCartney para nosotros es simplemente lo mejor... este año para realmente recuperar todo esto y unir a todos”, dijo Eavis. “Qué mejor manera de celebrar eso que tener al mismísimo Paul McCartney”.