Fútbol.- Ernesto Valverde será técnico del Athletic si Ricardo Barkala o Jon Uriarte salen presidentes del club

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"La candidatura de Ricardo Barkala desea comunicar que, en caso de resultar ganadora, el entrenador elegido para encabezar su proyecto deportivo para el Athletic Club es Ernesto Valverde", advirtió Barkala en un mensaje en su perfil de Twitter, acompañado de un vídeo de los mejores momentos de Valverde con los 'leones'.

El técnico de Viandar de la Vera comenzaría, en caso de victoria de alguno de los dos candidatos, su tercera etapa en el banquillo rojiblanco, después de que ya dirigiera al equipo entre 2003 y 2005 y, en una segunda etapa, entre 2013 y 2017.

El 'txingurri' Valverde es el técnico con más partidos en la historia del Athletic Club (307). El cacereño no entrena desde enero de 2020, cuando el FC Barcelona anunció su destitución tras entrenar al equipo catalán durante dos temporadas y media.

"Mi idea era no participar en el proceso electoral. Soy socio del Athletic y me hubiese gustado que el equipo femenino hubiese habido el mismo consenso en las dos candidaturas", comentó el ex técnico azulgrana en declaraciones a eitb recogidas por Europa Press.

Valverde reconoció que hubo contactos con las dos candidaturas cuando se confirmaron las tres totales. "Mi posición tenía que ser inclusiva, no iba a ser exclusiva, porque me importa lo que le ocurra al Athletic. No soy quien para valorar las candidaturas, lo veo desde un prima de que creo que es lo mejor, dentro de que es una campaña electoral", explicó.

"Para mí las propuestas debían ser atractivas, difíciles, estimulantes, y la del Athletic no puedo negar que lo es. Ya veremos lo que ocurre", sentenció el cacereño en el medio vasco.

De la misma forma, a través de redes sociales, lo ha anunciado Jon Uriarte. "Vamos a trabajar por un Athletic campeón y tenemos a la mejor persona para ello. Conoce nuestra casa, nuestro AND futbolístico, nuestra gente. Nos trajo el primer título en 31 años, con la mejor clasificación en Liga desde hace 24 años. Ernesto (Valverde) es Athletic", expresó en un vídeo.

El tercer candidato a la presidencia del conjunto rojiblanco, Iñaki Arechabaleta, ya presentó este lunes al argentino Marcelo Bielsa como su opción para el banquillo si vence en las urnas, asegurando que contar con el técnico "más venerado" del fútbol es una decisión "profesional" y "no mediática".

"Es una decisión tomada desde la responsabilidad, la ilusión y la emoción. El entrenador que presentamos es Marcelo Bielsa. Nos hemos encontrado con un Bielsa de futuro, no miramos al pasado. La decisión no es mediática, es profesional, ha evolucionado hasta límites insospechados. Su ambición, calidad y capacidades nos llevarán al Athletic que debemos", insistió, antes de confirmar que firmaría un contrato de dos años con el club.