José Manuel Franco: "El fútbol español es imparable y se merece un esfuerzo de unidad"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"A mí no me gusta hablar de guerra. Me gustaría que caminásemos juntos. El fútbol español es imparable y se merece un esfuerzo de unidad, estamos ante la posibilidad de organizar un Mundial, que después de unos Juegos Olímpicos es de los más importantes que puede organizar un país. Estamos cerca de conseguir un hito histórico, y hay que hacerlos juntos", explicó José Manuel Franco en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Unicaja Banco, Repsol y DAZN.

El dirigente cree que "hay cierto hartazgo" con la situación producida por las "diferencias que pueda haber entre LaLiga y la RFEF", porque "al aficionado le gusta más ver partidos de fútbol y disfrutar los éxitos del deporte que seguir estas discrepancias".

El presidente del CSD no tiene "en la agenda" reunirse con Javier Tebas y Luis Rubiales a corto plazo. "Ellos saben perfectamente mi intención y hoy lo he dejado claro. Tenemos que empujar en la misma dirección porque nos jugamos mucho", afirmó Franco.

Sobre si le gustaría conseguir el consenso que logró su predecesora, Irene Lozano con los 'Pactos de Viana', confesó que "claro que sí". "Todo es cuestión de intentarlo, por nuestra parte no va a quedar", añadió.

Además, Franco opinó que a veces se maltrata "al fútbol", que se asocia frecuentemente con "jaleo", pero remarcó que "los recursos que genera el fútbol sirven para impulsar otros deportes y eso hay que ponerlo en valor".

"ESTAMOS DANDO LOS PRIMEROS PASOS PARA REEDITAR EL MUNDIAL 82"

José Manuel Franco habló también sobre la candidatura conjunta de España y Portugal de cara al Mundial 2030 y lo importante que podría ser para el deporte nacional. "Estamos dando los primeros pasos junto a la RFEF para intentar reeditar lo que fue aquel sueño del Mundial de España 1982, esperemos que con mejores resultados deportivos", apuntó.

"Es un verdadero proyecto de país en el que caminamos de la mano de Portugal porque el deporte tiene la capacidad de generar sinergias, eliminar diferencias, superar ideologías y eliminar fronteras", expresó el presidente del CSD.

En este sentido, recordó que en España se organizan muy bien los eventos de este tipo y puso como ejemplo la final de la Copa Libertadores 2018. "Aquí en Madrid se celebró un partido de fútbol de dos equipos argentinos, River Plate y Boca Juniors, cuyas aficiones no tenían mucha fama de pacíficas, y la organización fue excelente", resaltó.

En contraposición, habló sobre la final de la Liga de Campeones celebrada en París el pasado mes de mayo y los incidentes que se produjeron antes del partido. "Yo fui testigo, estaba allí. Un recorrido que normalmente, según el conductor, se realiza en 40 minutos nos llevó dos horas y media. La organización dejó mucho que desear", relató Franco.

"Yo vi lo que estaba pasando fuera y me acerqué, me salió del alma ese ansia por comprobar si había españoles afectados y lo comprobé, a pocos metros, de hecho algunos medios de comunicación me entrevistaron. La organización fue deficiente y no fue la afición del Real Madrid, que tiene un comportamiento ejemplar, ni la del Liverpool. En la final de la Champions femenina, la afición del FC Barcelona también fue ejemplar, a pesar de haber perdido se quedó aplaudiendo al rival. Tenemos que estar muy orgullosos", declaró.

"LA PROFESIONALIZACIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO ES UN HITO"

Para José Manuel Franco, España se encuentra ahora en una "nueva era de profesionalización" del mundo del deporte, haciendo especial hincapié en el fútbol femenino. "Es justo paliar una deuda histórica que tenía nuestro deporte con la mujer, e incentivar la consolidación del deporte", afirmó.

"Se ha culminado recientemente el proceso de profesionalización para la Primera División femenina, un hito sin precedentes que nos pondrá en la vanguardia de Europa. Hemos tenido que superar algunos obstáculos, llegaron a decir que no habría liga profesional, y la hay, que no habría unanimidad en la votación de los estatutos, y se produjo. Nosotros hemos propiciado las condiciones para crear la primera liga profesional", aseveró.

El presidente del CSD siempre apostó porque esta nueva liga estuviese presidida por una mujer, algo que para él no fue meterse en "ningún jardín". "Estoy orgulloso de haberlo dicho y lo diría mil veces. Lo natural es que la primera liga de fútbol profesional femenina la presida una mujer, a lo mejor me extralimité en mis funciones, pero creo firmemente que era lo adecuado y así ha sido, agradezco que los clubes la hayan elegido", afirmó.

Franco puso en valor la distribución de ayudas por valor de 16 millones de euros para los clubes de esta Primera División que irán destinadas "a la sustitución de césped artificial por uno natural" y a materia de infraestructuras como gradas, vestuarios, campos anexos o una mejora para los medios de comunicación.

José Manuel Franco destacó que "la igualdad e inclusión son las grandes líneas maestras en el proyecto de Ley del Deporte", y avanzó que "este mismo año" se lanzará "un nuevo bloque de ayudas para que los clubes de la máxima división puedan fortalecer sus estructuras deportivas".

El mandatario no escondió que ve "el fútbol como locomotora para el resto de deportes practicados por mujeres", y espera que en la Eurocopa 2022 que disputará la selección española en Inglaterra se pueda obtener "un buen resultado" por parte del combinado nacional.

VE CIERTA MEJORA EN LA PROPUESTA DE LA SUPERLIGA

Además del fútbol femenino, habló también sobre el balonmano, inmerso en el proceso de profesionalización solicitado por los clubes de la Liga ASOBAL. "Es un paso muy importante, pasa lo mismo que al fútbol, está iniciando un camino que espero que sea exitoso. Estoy convencido de la fuerza que tiene el balonmano en España, que es una fuente constante de éxito y va a seguir siéndolo. Es importante fortalecer las competiciones nacionales para tener éxitos internacionales", sentenció.

Finalmente, José Manuel Franco tuvo palabras también sobre la Superliga. Contra el proyecto inicial me mostré en contra porque obviaba la competición y el acceso al derecho competitivo para entrar en esa competición. Luego he leído alguna rectificación que iba en buen camino a mi juicio y que se llegaría por méritos deportivos, que era lo que me preocupaba", admitió.

"Tiene que haber cambios en las competiciones europeas y me gustaría que fuera en el seno de las instituciones, bajo el amparo de la UEFA, que es lo que yo deseo", comentó Franco, que también está "completamente de acuerdo" con la denuncia de LaLiga contra el PSG porque "el fútbol español compite en desigualdad contra los clubes estado".