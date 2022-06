Los obispos rechazan la "apertura generalizada" de los archivos canónicos para investigar los casos de abusos

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella (c), durante la 259º reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en la sede de la CEE, a 21 de junio de 2022, en Madrid (España). El Carlos Luján - Europa Press (Carlos Lujan/Europa Press)

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Si de verdad hubiera encubrimiento ¿se va a dejar por escrito el encubrimiento? Hay una expectativa sobre los archivos desorbitada. Nosotros no estamos dispuestos a una apertura generalizada de los archivos porque no lo haría ninguna institución, pero sí estamos dispuestos ante personas concretas que aparecen en acusaciones, si es necesario conocer su historial eclesial, eso se podrá poner a disposición. Insisto: no a una apertura generaliza", ha subrayado el portavoz de los obispos este jueves en la rueda de prensa final de la Comisión Permanente.

A su juicio, sobre la apertura de los archivos se ha generado "una expectativa desorbitada". "Parece el relato de una película medieval en la que uno va a entrar en un archivo y se va a encontrar algo de 'El nombre de la rosa', un libro oculto", ha comentado.

Además, ha puntualizado que, si suman los casos que han recibido a través de los dosieres de El País, el 80% de los casos de abusos a menores dentro de la Iglesia son "anteriores a 1980", es decir, que tienen "más de 40 años" por lo que "desde el punto de vista civil- penal están prescritos" y, aunque desde el punto de vista canónico se puede levantar la prescripción, "muchas personas acusadas están fallecidas y todos los obispos, provinciales y superiores mayores que estaban entonces, ya no están".

Sobre la negativa de la Iglesia como institución a formar parte de la comisión asesora del Defensor del Pueblo para investigar los abusos, Argüello ha explicado que el motivo es, por un lado, que consideran que "es bueno que este tipo de comisiones tengan su ámbito propio de independencia" y, sobre todo, porque no les parece "muy correcto" que esta investigación se centre únicamente en los casos de abusos acaecidos dentro de la Iglesia católica y no se extienda a otros ámbitos de la sociedad.

"Que una institución tan importante como el Congreso se dirija al Defensor del Pueblo solicitando una mirada solo en la Iglesia no nos ha parecido oportuno, institucionalmente, confirmar con nuestra presencia, estar en algo sobre lo que tenemos esta reserva", ha matizado.

En todo caso, ha asegurado que, en función de lo que se vaya a hacer y en función de lo que se pida a la Conferencia Episcopal, así actuarán. "Como quiera que nosotros tenemos nuestros propios datos, el conocimiento de personas y situaciones, colaboraremos en aquello que se nos pida y que corresponda a las reglas del juego establecidas tanto en el ámbito civil como canónico", ha subrayado.

Respecto al segundo dossier remitido la semana pasada por El País a la Conferencia Episcopal Española, el portavoz de los obispos ha recordado que ya han enviado los casos correspondientes a las diócesis y congregaciones, así como al Vaticano y a la Fiscalía.

Además, ha anunciado que este mismo jueves han escrito al diario El País solicitando el contacto de los denunciantes de dichos casos de abusos para hacer de "mediadores" y facilitar los encuentros con las congregaciones o diócesis. Según ha puntualizado, del último informe remitido por el periódico, "195 casos son nuevos" y sumados a los del primer dosier suman "casi 450 casos".