Amazon México fomenta la diversidad, equidad e inclusión en el trabajo en el mes del Orgullo Gay

En el marco del Mes del Orgullo LGBTQ+ y de la mano de expertos en materia de diversidad LGBTQ+, Amazon México compartió con líderes de opinión un panel sobre los retos y perspectivas para lograr ambientes de trabajo diversos, equitativos e inclusivos dentro de las empresas en el país.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó en 2019 que México se encontraba “a mitad del camino” hacia la plena aceptación social de la homosexualidad, mencionando que un rechazo a las personas LGBTQ+ las coloca en riesgo de ser discriminadas, aun cuando México es uno de los 32 países de la OCDE que prohíbe la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual.

Ante este tipo de retos sociales, que pueden influir en la vida laboral, Amazon realizó en la Ciudad de México el panel “La construcción de un espacio laboral diverso, equitativo e inclusivo”, con la participación de Enrique Torre, activista, consultor y conferencista de temas LGBTQ+, cofundador de la organización Colmena; María Antonieta Ocampo, consultora empresarial de Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral (ADIL); Rinna Riesenfeld, reconocida psicoterapeuta, sexóloga y autora; y Zoe Joffrey, modelo, actriz y coordinadora de Procuración de Fondos de It Gets Better, organización que apoya, empodera y conecta a jóvenes LGBTQ+.

Glamazon es el grupo de afinidad donde los mismos empleados de Amazon ayudan a crear un excelente lugar para trabajar, educando y asesorando a sus compañeros de trabajo, tanto LGBTQ+ como aliados. Cuenta con más de 600 miembros en México, 60% más que en 2021, y está liderado por un grupo de empleados de diferentes áreas y negocios de la compañía, apoyados por un director ejecutivo, quienes dedican parte de su tiempo a esta misión para apoyar a sus colegas y seguir construyendo un gran lugar para trabajar donde no existan barreras.

“Hoy estamos escuchando de expertos en la materia, que visibilizar a las personas LGBTQ+, y los obstáculos a los que nos enfrentamos, es un requisito para nuestra inclusión. La diversidad es lo que enriquece a una empresa, y en la medida que se valore y se aborde esa variedad de personas, se tendrá un mejor lugar para trabajar, donde los empleados puedan sentirse seguros de ser ellos mismos, que es lo que estamos construyendo en Amazon”, comentó Mauricio Abbud, Líder de la Unidad de Productos para el Hogar y presidente de Glamazon México, el grupo de afinidad de empleados y aliados LGBTQ+ dentro de Amazon México.

En este sentido, Amazon México otorga beneficios superiores a los de la ley para todos sus empleados, en todos los niveles de la compañía, extendiendo muchos de esos beneficios a sus dependientes económicos sin distinción de género o estado civil, y otorga permisos parentales celebrando diversos tipos de familias. Además, Amazon México está innovando al incluir desde este año la cobertura para la reasignación de género dentro de la póliza de gastos médicos mayores para sus empleados.

Por este tipo de prácticas, Amazon fue reconocida por tercer año consecutivo por la Fundación Human Rights Campaign, con la máxima calificación y la designación “Mejor Lugar para Trabajar LGBTQ+ 2022″, por sus acciones contundentes para establecer e implementar políticas, programas y procedimientos específicos para asegurar la equidad a las personas LGBTQ+ en sus espacios laborales.

“En Amazon tenemos muchos tipos de trabajos para todo tipo de personas, en un entorno donde nuestros empleados pueden ser ellos mismos y crecer. Creemos que un equipo diverso nos fortalece, por ello nos aseguramos de que exista igualdad de oportunidades, promoviendo la educación y dando asesoría sobre temas LGBTQ+, operando bajo políticas de equidad, creando beneficios para todos nuestros empleados y, en el marco del Mes del Orgullo, celebrando la diversidad LGBTQ+ en el trabajo,” comentó Marisa Vano, Líder de Comunicaciones de Amazon para México y Latinoamérica.