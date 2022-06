Portaltic.-La empresa Matillion anuncia la apertura de una oficina en Madrid para atraer talento tecnológico

MADRID, 23 (Portaltic/EP)

Matillion, unicornio británico en expansión con oficinas en Estados Unidos y el Reino Unido, cerró el año pasado dos rondas de financiación de tres dígitos para lograr una valoración de 1.500 millones de dólares y ha aumentado su equipo global a más de 500 empleados.

"Madrid es un hub para empresas tecnológicas y de talento en el sector de la ingeniería. Es el entorno adecuado para que encontremos nuevos miembros para nuestro equipo que busquen trabajar en una empresa de alto crecimiento", señala Naggi Asmar, director de Ingeniería de Matillion.

La compañía ha anunciado una serie de vacantes para esta nueva oficina, con el objetivo de atraer talento tecnológico para innovar y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. "En Matillion valoramos diferentes perspectivas y estamos encantados de reforzar nuestro equipo con ingenieros brillantes en una nueva ciudad", ha apostillado Asmar.

Matillion ha sido reconocida como una de las 290 Best Workplaces del Reino Unido en 2022 por Great Place to Work, la autoridad global en cultura laboral, y se ha situado en el puesto 10 de la categoría Medium. Además, ha sido incluida en la lista 2022 de los mejores lugares para trabajar de Estados Unidos, según Inc. Magazine.