El Parlamento moldavo apoyará las sanciones de la UE a Rusia

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Según ha reconocido Grosu en una entrevista para la cadena de televisión Moldova 1, haber recibido el estatus de candidato a la Unión Europea implica también este tipo de muestras de solidaridad con las decisiones de Bruselas.

"Mostraremos solidaridad con la Unión Europea. Tanto el estatus como nuestra aspiración a Europa nos obligan a seguir siendo solidarios. El propósito de estas sanciones es detener la guerra, para que luego los diplomáticos se sienten a la mesa de negociaciones y encuentren una solución", ha explicado.

Sin embargo, pese a apoyar las medidas de la UE, Grosu ha reconocido que Moldavia tiene la intención de mantener una "buena relación" con Rusia, un país que "tiene poder" y en el que residen y trabajan "varios cientos de miles de moldavos".

Así pues, el presidente del Parlamento moldavo ha apuntado las aspiraciones del país de poder comerciar con el país euroasiático, al que le ha pedido que "respete" la decisión de Chisináu de unirse al grupo de los Veintisiete.

Por otro lado, Grosu ha incidido en que la población rusa en territorio moldavo está perfectamente integrada en la sociedad, así que ha rechazado generar cualquier tipo de polémica sobre este asunto. "Somos un país pequeño, pero queremos que nos respeten", ha dicho.

"(Los rusos en Moldavia) No se intimidan, están muy bien integrados en la sociedad. Por lo tanto, no hay necesidad de inventar problemas donde no los hay", ha concluido al respecto el presidente de la Cámara.

Los líderes de la Unión Europea acordaron el jueves conceder a Ucrania y Moldavia el estatus de candidato a ingresar al bloque europeo, siguiendo el dictamen de la Comisión Europea que avaló la semana pasada dar este paso, asumiendo que ambos países abordarán reformas de calado.