Portaltic.-Ashfall, un triple A para la Web3 con 'blockchain' de dos exveteranos de PlayStation

MADRID, 24 (Portaltic/EP)

El exdirector creativo de Bend Studio y títulos como Days Gone y Syphon Filter, John Garvin, y el exjefe de PlayStation Visual Arts, Michael Mumbauer, se han unido a la red de economía descentralizada Hedera para trabajar en su próximo proyecto, según un comunicado publicado por esta última en su blog.

Garvin y Mumbauer, que también ha participado en el proceso de creación de personajes como Nathan Drake (Uncharted), Joel y Ellie (The Last of Us) y Deacon St. John (Days Gone), han anunciado su primer juego: Ashfall, bajo el sello del nuevo estudio Liithos.

Hedera define Ashfall como un juego de supervivencia en un mundo "marcado por el calentamiento global, el cinturón de fuego del Pacífico, misteriosos y disruptores campos de energía y enclaves de guerra".

El título empezará como una aventura conectada para un jugador que evolucionará en un mundo multijugador "transmedia y cinemático" regido por el enfrentamiento entre jugador y jugador (PvP) y entre el jugador y su entorno (PvE).

Ashfall es "el verdero primer AAA para la Web 3.0" que se está desarrollando para consolas, PC y la red de Hedera. En esta última, los jugadores encontrarán "una experiencia de construcción, venta e intercambio".

En honor a su naturaleza transmedia, la historia Ashfall comenzará en un cómic digital escrito por el propio Garvin que contará con una portada diseñada por el artista de DC Comics, Brett Booth.