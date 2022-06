Sánchez culpa a Feijóo del bloqueo del CGPJ y defiende la nueva reforma para que el TC no sea "rehén" del PP

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, del bloqueo que sufre el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 36 meses sin renovar, al subrayar que los últimos cuatro ha sido con el actual líder 'popular' al frente del partido. Asimismo, ha defendido que la nueva reforma del órgano de gobierno de los jueces que impulsa el Gobierno trata de impedir que el Tribunal Constitucional se convierta en "un nuevo rehén" del PP.

En rueda de prensa desde Bruselas este viernes, tras la celebración del último Consejo Europeo bajo la presidencia de Francia, Sánchez ha recordado que en su primera reunión con Feijóo tras asumir el liderazgo del PP en el mes de abril, le ofreció un pacto para renovar los órganos constitucionales que todavía no se ha producido.

Así, ha trasladado que el principal partido de la oposición está "en rebeldía constitucional" y ha instado a Feijóo a explicar las razones por las que no acometen esta renovación, tal como obliga la Carta Magna.

ESPERA QUE EL RESTO DE PARTIDOS LE APOYEN

En la misma línea ha acusado al PP de poner nuevas excusas cada vez que puede para no cumplir, y ha subrayado la necesidad de reforzar las instituciones y su legitimidad, más aún, en un momento "tan grave" como el actual, según ha manifestado.

Asimismo, ha apelado al resto de fuerzas con representación en el Congreso "que quieren ver renovado el CGPJ y el TC" a que permitan el desbloqueo e impedir así que el Constitucional se convierta en "un rehén más del PP" y de su estrategia de bloquear y no llegar a acuerdos en nada, según ha señalado. Para Sánchez, la situación actual es "inconcebible" y no es "aceptable".

Sánchez ha sostenido que la voluntad de acuerdo del Gobierno "es clara" al recordar que en la mencionada reunión con Feijóo le ofreció "hasta 11 pactos" en distintas materias como Defensa, política exterior, reforma del artículo 49 de la Constitución y política energética, entre otros. De este modo ha subrayado que la mano del PSOE sigue tendida y ha dejado claro que "en cinco segundos" se podría resolver. Finalmente ha instado al PP a recapacitar, después de 36 meses de bloqueo y de un estado de "rebeldía constante".

FEIJÓO LE ACUSÓ DE ROMPER PUENTES

Este mismo viernes, Feijóo había acusado al presidente del Gobierno de "romper los puentes" para negociar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la reforma "unilateral" que ha planteado para "controlar" el Tribunal Constitucional y de la que su partido se ha "enterado a través de los medios de comunicación".

Feijóo se pronunció de este modo después de conocer la intención del PSOE de registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el CGPJ, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación del TC.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha acusado a Feijóo de mentir y señaló que no puede dar por rotas "unas negociaciones que no se estaban produciendo". Además, le acusó de no sentarse a pactar este asunto con el PSOE en los "80 días" que lleva al frente del PP.