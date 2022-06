Jóvenes exhiben a restaurante que les cobró 13 mil pesos por un shot de whisky

Whisky La mujer advirtió en redes no caer en esas trampas que hacen los meseros. (Especial)

Una mala experiencia se llevo dos jóvenes al momento de pagar la cuenta en un restaurante, pues se dieron cuenta que el local le estaba cobrando la cantidad de 13 mil pesos por un shot de whisky.

A través de sus redes sociales, Karla González dio a conocer su mala experiencia al acudir al restaurante La Buena Barra, ubicado en Monterrey, Nuevo León, para festejar el cumpleaños de su amigo Nelson.

Primeramente, reveló que el presupuesto de ambos era de aproximadamente 4 mil pesos para gastar, se pusieron a revisar el menú y precios previamente. Al llegar al lugar bebieron tequila, que fue lo más caro en su cuenta hasta ese momento, luego pidieron limonada, cerveza y sus platillos fuertes.

Posteriormente, cuando llegó el pastel, el mesero les ofreció ofreció varios whisky, los cuales ambos olió y al final eligió su acompañante eligió un shot de whisky Dalmore 25.

Sin embargo, las cosas empeoraron al momento de pagar la cuenta, pues fue tal su sorpresa que al ver que ese shot que tanto degustó costó 13 mil pesos, un precio que la usuaria buscó en el menú y nunca encontró.

Por su parte, el gerente se negó a hablar con los comensales, mientras que el mesero les insistía en que tenían que pagar.

Cuenta

“Hablamos con el capitán de meseros que sólo nos dijo que sólo era engaño si nosotros pedíamos una cosa y se nos entrego otra, pero si no nos dijo precio, no lo era. También nos mencionó que ese mesero se caracterizaba por siempre querer vender la gama alta de la mixología”

Finalmente, el capitán de meseros repitió que no les mencionaron el precio, ya que que en ocasiones al hacerlo, hay personas que se sienten ofendidas, Karla aclaró que no era su caso, sin embargo, terminó su denuncia en redes sociales asegurando que aprendió la lección. “Lección aprendida y que no les pase jajaja mejor vayan a los taquitos de la esquina”