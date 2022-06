El festival de músicas del mundo celebra su tercera cita con sonidos arrancherados del espectáculo 'Amo México'

ALMERÍA, 25 (EUROPA PRESS)

El Consistorio almeriense ha explicado a través de un comunicado que el espectáculo 'Amo México' está dirigido y liderado por Mireia Montávez, participante de la primera edición de Operación Triunfo, que lleva años produciendo formatos temáticos, además de iniciar su carrera como actriz.

El concierto se ha desarrollado en la Faluca Almariya, que se ha revelado como un lugar "idóneo" para Alamar dada la cercanía del mar y el carácter internacional de las propuestas musicales. El ciclo de conciertos se cierra este sábado con Justin Adams y Mauro Durante, a las 22,00 horas, y de nuevo con entrada libre.

'Amo México' empezó su puesta en escena con un octeto de músicos mariachis, con violines, guitarrón, ukelele y trompetas, para interpretar 'El son de la negra'. Con los compases de 'Amor eterno' hizo aparición estelar Mireia que con su voz "ágil y melódica se adapta a la perfección a la melosidad de las rancheras más arrebatadas de amor como 'Me nace del corazón', 'No me queda más' o 'Tú, solo tú'", según ha destacado el Ayuntamiento de Almería.

"Es un placer que me recibáis esta noche aquí con estas canciones que conocí gracias a mi madre y que estoy segura que vosotros también os sabéis, así que quiero que cantéis conmigo", animó desde el escenario. Además de esa ronda de canciones inconfundibles como 'México lindo' o 'El rey', también hubo espacio para un 'medley' de boleros de Armando Manzanero o la entrada de bailarinas para temas como 'Cobarde', 'Así no te amará' o 'Los besos'. La ronda final llegó con más s temas conocidos, como 'La bikina', 'Volver, volver', 'Luz de luna', o 'Costumbres'.

SOBRE LOS ARTISTAS DE ESTE SÁBADO

El guitarrista, productor y compositor Justin Adams ha sido un creador de "maravillas" con Robert Plant en el proyecto musical Sensational Space Shifters. Su producción de álbumes "emblemáticos· de Tinariwen y Rachid Taha destaca su pasión por el groove del norte de África, mientras que sus colaboraciones premiadas con Juldeh Camara vincularon la tradición griot con el espíritu del blues.

Esta nueva colaboración con Mauro Durante surge de un concierto dirigido por Ludovico Einaudi, la legendaria Notte de Taranta en Puglia, donde los dos tocaron juntos por primera vez, reconociendo ser almas gemelas en los ritmos trance de Taranta que trascienden la 'melancolía' o el blues.