Enrique Santiago admite preocupación por la demora en la derogación de la Ley Mordaza y pide a los grupos un esfuerzo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado para la Agenda 2030 y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha avisado de que "empieza a preocuparse" por la demora que acumula ya la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', ante los problemas para alcanzar un acuerdo entre las fuerzas progresistas y ha pedido un "esfuerzo" a todas ellas para poder aprobarla.

Fue en octubre de 2020 cuando el Pleno del Congreso aceptó tramitar una proposición de ley del PNV para derogar los aspectos más conflictivos de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por la mayoría absoluta del PP en 2015.

Después la norma sufrió un proceso de letargo de más de un año por las continuas prórrogas del plazo para la presentación de enmiendas parciales, hasta que en octubre del año pasado se desbloqueó y cada grupo registró las suyas.

MÁS DE AÑO Y MEDIO DE BLOQUEO

Los dos grupos que apoyan al Gobierno presentaron un paquete de enmiendas y, desde finales de 2021 han venido manteniendo distintas reuniones con sus aliados parlamentarios para intentar ir sellando acuerdos que permitan alumbrar la ansiada reforma, pero ese pacto aún no ha llegado y, por tanto, aún no se ha abierto la fase de ponencia, donde se discutirá ya también con PP, Vox y Ciudadanos.

"Hay que hacer un esfuerzo (por parte de los grupos que conforman el bloque de investidura) para que nos dé tiempo a derogar los contenidos más contrarios a las libertades públicas y derechos fundamentales de la actual ley, que son básicamente parte de los contenidos introducidos por el anterior Gobierno del PP", ha destacado en declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press.

Por contra, Santiago se ha mostrado más optimista respecto a la Ley de Memoria Democrática. Precisamente esta semana el Congreso ha reactivado su tramitación con la constitución de la ponencia que debe debatir las enmiendas parciales que los grupos ya registraron el pasado mes de noviembre.

Desde entonces, la ley había estado en un cajón pero el PSOE y Unidas Podemos han empezado a atar apoyos la han reactivado al considerar que están en condiciones de aprobarla, incluso en el Pleno, en el mes de julio.

En este contexto, Santiago está convencido de que concitará un amplio acuerdo del bloque progresista en el Congreso, y advierte de que no se puede "esperar más" para atender las reclamaciones de los colectivos de víctimas del franquismo y de "tantísimas personas que no han encontrado reparación ante las gravísimas violaciones de derechos durante la dictadura".

De hecho, ha subrayado que a España se le "acaba el tiempo" para ponerse al nivel del resto de países europeos en materia de garantía de "justicia, verdad y no reparación".

LA LEY DE AMNISTÍA NO ES PROBLEMA PARA JUZGAR CRÍMENES

Por otro lado, Santiago ha asegurado que no es necesario derogar la Ley de Amnistía, cuya reforma reclama ERC, porque, desde su punto de vista "no supone ningún obstáculo" para enjuiciar los crímenes del franquismo, pues no son amnistiables crímenes contra los derechos humanos o de lesa humanidad, como establece el derecho internacional".

En este sentido, el también secretario general del PCE ha recordado que PSOE y el grupo confederal ya pactaron una enmienda para "recordar" que ese criterio impera en el caso de la Ley de Amnistía y, con ello, evitar que haya interpretaciones que no se ajuste a ese marco.

"Francamente, el único obstáculo para juzgar crímenes del franquismo ahora y antes es que haya personas aún vivas a las que se puede imputar responsabilidades penales", ha lanzado.

Por último, ha señalado que no imagina que ERC no esté en ese "paso histórico" que supondrá la Ley de Memoria Democrática, dado que ninguna fuerza política alcanza el totalidad de sus aspiraciones cuando se logran consensos legislativos.

De todas formas, ha especificado que en la ponencia, que se reunirá este martes en el Congreso, los grupos que sustentan al Gobierno harán también un "gran esfuerzo" para ajustar enmiendas de todos los grupos.